89. OSCAR ÖDÜL TÖRENİ’NDEN ETKİLEYİCİ ŞOVLAR

MÜZİK 2 ay önce

Oscar Ödül Töreni ses getirecek performanslara ev sahipliği yaptı.

89. Akademi Ödülleri, kırmızı halıya damgasını vuran kıyafetler ile verilen ödüllerin yanı sıra sahnede gerçekleşen özel performanslarla da adından söz ettirdi. Özellikle Justin Timberlake’in gerçekleştirdiği açılış performansı… Klasik bir giriş yapmayıp, kapılar önünde performansına başlayan Justin Timberlake, sahneye çıkarken dansçılarını da yavaş yavaş topluyordu. Uçuk kaçık tasarımlardan ziyade, gecenin atmosferine uygun daha formal kostümler tercih eden dansçılar, hem dans hem de şıklık anlamında büyülediler.



Gecenin sunucusu Jimmy Kimmel’a sıra geldiğinde bir hareket bekleniyordu. Monologu esnasında davetlilerle tatlı atışmaları arasında Meryl Streep’e iltifatta bulunuşu dikkat çekti. Ülkenin gergin hallerine şakayla olsa da değinmekten geri kalmayan Jimmy Kimmel, geceyi protesto eden Donald Trump’a tweet atarak adeta şov yaptı. Tweet oldukça basit ama şu ana kadar ki en anlamlı hashtagi içeriyordu. #MerylSaysHi ya da Meril Selam Söylüyor tweetini Donald Trump’a yollamıştı. Hatırlarsanız Altın Küre konuşması esnasında ırkçılık ve ayrıştırma söylemleri yüzünden Donald Trump’ı en akıllıca dille eleştirenlerin başındaydı Meryl Streep.

Performanslardan bir diğeri senenin en çok konuşulan yapımlarından Moana’nın yıldızı Auli’i Cravalho ve Lin-Manuel Miranda ikilisi “How Far I’ll Go” performansıydı ve oldukça eğlenceliydi. La La Land’in En İyi Özgün Şarkı ve En İyi Özgün Müzik ödüllerini almasıyla müzikalitesini zaten kanıtlamış oldu. Geceye ise John Legend’in La La Land şarkılarından bir medley ile performansı damga vurdu.



Gecenin sonunda yaşanılan tatlı talihsizlik ise uzunca süre akıllarımızdan çıkmayacak gibi. En iyi film ödülü, karışan zarflar sebebiyle La La Land’e verildi. Yanlışlık olduğunu farkeden görevliler oyuncuların elinden Oscar heykelciklerini topladı ve asıl kazananlar sahneye davet edildi. Moonlight geceye istemeden de olsa adını altın harflerle yazdırmış oldu. Bir sene sonraki diğer Oscar ödüllerini sabırsızlıkla bekliyoruz.