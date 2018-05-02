2018 BILLBOARD MÜZİK ÖDÜLLERİ

MÜZİK 11 saat önce Yunus Başaran

Müzik dünyasının en havalı ödülü olan Billboard Müzik ödülleri dağıtıldı.

Dün gece, Las Vegas’ta bulunan MGM Grand Garden Arena’da, müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak görülen Billboard Ödül töreni Kelly Clarkson’ın sunumuyla gerçekleşti. Açılışta Teksas’ta geçtiğimiz günlerde gerçekleşen okul katliamının kurbanları anıldı.

John Legend, Christina Aguilera, Demi Lovato, Ed Sheeran ve Ariana Grande gibi yıldızların performanslarını sergilediği gecenin önemli ödülleri arasında, Billboard İkonu ödülü, başarılı danslarıyla sık sık adından söz ettiren Janet Jackson’a verildi. En İyi Sosyal Medya Sanatçısı ödülü ise K-Pop türünün başarılı temsilcisi BTS’ye takdim edildi.

Sıralı tam liste için devam edin…

En İyi Sanatçı: Ed Sheeran

En Yeni Sanatçı: Khalid

Billboard Listesi Başarı Ödülü: Camila Cabello

En İyi Erkek Sanatçı: Ed Sheeran

En İyi Kadın Sanatçı: Taylor Swift

En İyi Düet/Grup: Imagine Dragons

En İyi R&B Sanatçısı: Bruno Mars

En İyi Erkek R&B Sanatçısı: Bruno Mars

En İyi Kadın R&B Sanatçısı: SZA

En İyi Rap Sanatçısı: Kendrick Lamar

En İyi Erkek Rap Sanatçısı: Kendrick Lamar

En İyi Kadın Rap Sanatçısı: Cardi B

En İyi Country Sanatçısı: Chris Stapleton

En İyi Erkek Country Sanatçısı: Chris Stapleton

En İyi Kadın Country Sanatçısı: Maren Morris

En İyi Düet/Grup Country Sanatçısı: Florida Georgia Line

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