MÜZİK Yunus Başaran
2018 BILLBOARD MÜZİK ÖDÜLLERİ
Müzik dünyasının en havalı ödülü olan Billboard Müzik ödülleri dağıtıldı.
Dün gece, Las Vegas’ta bulunan MGM Grand Garden Arena’da, müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak görülen Billboard Ödül töreni Kelly Clarkson’ın sunumuyla gerçekleşti. Açılışta Teksas’ta geçtiğimiz günlerde gerçekleşen okul katliamının kurbanları anıldı.
John Legend, Christina Aguilera, Demi Lovato, Ed Sheeran ve Ariana Grande gibi yıldızların performanslarını sergilediği gecenin önemli ödülleri arasında, Billboard İkonu ödülü, başarılı danslarıyla sık sık adından söz ettiren Janet Jackson’a verildi. En İyi Sosyal Medya Sanatçısı ödülü ise K-Pop türünün başarılı temsilcisi BTS’ye takdim edildi.
Sıralı tam liste için devam edin…
En İyi Sanatçı: Ed Sheeran
En Yeni Sanatçı: Khalid
Billboard Listesi Başarı Ödülü: Camila Cabello
En İyi Erkek Sanatçı: Ed Sheeran
En İyi Kadın Sanatçı: Taylor Swift
En İyi Düet/Grup: Imagine Dragons
En İyi R&B Sanatçısı: Bruno Mars
En İyi Erkek R&B Sanatçısı: Bruno Mars
En İyi Kadın R&B Sanatçısı: SZA
En İyi Rap Sanatçısı: Kendrick Lamar
En İyi Erkek Rap Sanatçısı: Kendrick Lamar
En İyi Kadın Rap Sanatçısı: Cardi B
En İyi Country Sanatçısı: Chris Stapleton
En İyi Erkek Country Sanatçısı: Chris Stapleton
En İyi Kadın Country Sanatçısı: Maren Morris
En İyi Düet/Grup Country Sanatçısı: Florida Georgia Line
YAZI YUNUS BAŞARAN