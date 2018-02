17 YILIN ÖZETİ

MÜZİK 1 saat önce Yunus Başaran

Burberry'den ayrılan Christopher Bailey için Apple Music'te bir liste yayınlandı.

Burberry’de bulunduğu 17 yıl boyunca başarılı işlere imza atan, 2009’dan bu yana da Kreatif Tasarımcı olarak görev alan Christopher Bailey, geçtiğimiz yıl yapılan resmi açıklamalardan öğrendiğimiz kadarıyla 2014’ten bu yana oturduğu CEO koltuğunu ve Burberry ile olan tüm bağını koparıyor. Son şovunu ise bu ay, yani 17 Şubat’ta sergiliyor.

Müzik ile yakından ilişkisini saklamayan ve her defasında gözler önüne seren Burberry’den geçtiğimiz 17 yıla adanmış bir hareket geldi. Çıktığı günden bu yana dünyanın en büyük müzik platformlarından biri haline gelen Apple Music, sayısız küratör ve tasarımcı ile çalışarak platformu renkli ve hareketli tutmayı başardı. Şimdi ise Burberry ile işbirliğine girerek, Christopher Bailey ile geçen 17 yıla istinaden bir müzik listesi hazırlandı. 17 Years of Soundtracks isimli bu listede, daha önce Burberry defilelerine konuk olmuş, Adele, Elton John, Birdy, Elvis Costello ve The Cure gibi alanında başarılı, dünyaca ünlü birçok isime ait parçaya yer veriyor. Ayrıca James Bay ve Tom Odell gibi besteciler ile de röportajlar bulunuyor. 200 şarkılık 17 Years of Soundtracks listesi 17 Şubat’ta gerçekleşecek Christopher Bailey’li son defileye kadar güncellenmeye devam edecek.

