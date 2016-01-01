MÜKEMMEL GÜN BATIMI FOTOĞRAFLARI

KÜLTÜR 1 saat önce Yunus Başaran

Günümüzde fotoğrafçılık kavramı oldukça ilginç bir hal aldı. Cebimizdeki profesyonel fotoğraflara taş çıkartan cihazlar ile dergi kapakları bile çekilir hale geldi.

Şimdi harika gün batımı çekebilmek için o müthiş donanımlara sahip olduğunuzu hayal edin. Ya da hiç efor harcamayın. Tek ihtiyacınız doğru uygulama kullanımı, doğru an ve doğru cihaz.

Teknoloji dünyasının trend belirleyicisi ismi Apple, son amiral gemisi iPhone X ile ülkemizde gerçekleştirdiği proje kapsamında, birbirinden yaratıcı ve yetenekli fotoğrafçıların çektikleri gün batımı fotoğraflarıyla birlikte bir takım ipuçları veriyor. Gelin onlara birlikte göz atalım!

“Fotoğraf çekerken eski bazı kuralları unutabilirsiniz. Bunlardan birisi de güneşi arkanıza alıp fotoğraf çekmenizdir. Şimdilerde ise “farklı bir kare arıyorsanız ters ışıkta fotoğraf çekin” diyoruz. Bunu yapmak iPhone X ile çok kolay. Öncelikle konunuzun fotoğraf karenizin neresine geleceğine karar verin. Eğer konu hareketli ise gidiş yönünde biraz daha fazla alan bırakabilirsiniz. Daha sonra ilgi merkezi konunuza parmağınızla dokunun ve parmağınızı aşağıya doğru kaydırın. Böylece pozlamayı koyultmuş, patlayan bölgeleri kontrol altına almış olursunuz. İyi siluet fotoğrafları elde etmek için figürlerin hatlarının belli olmasına ve temiz bir alana düşmesine çalışın.”

Ömer Serkan Bakır, Fotoğraf dergisi Genel Yayın Yönetmeni

“Gün batımı ters ışıkta yapılan bir çekimdir. Objeler siluetler olarak görünür. Fotograf çekilecek kadraja karar verdikten sonra eğer hareketli ise objeler lekelerin birbiri üstüne gelmeden formlarını ortaya çıkaran ana gelene kadar beklemek, sabırla fotograf çekmek gerekir.”

Kerem Uzel, fotomuhabir

“Yağmurlu günlerden sonra gün batımları gerçekten çok şahane oluyor, kaçırmayın ve güneş battıktan sonraki dakikalarda da beklerseniz inanılmaz güzellikte renklerle karşılaşabileceğinizi unutmayın. Fotoğraflardan birini de çok sevdiğimiz Mardin’de çektik. Oradaki gün batımı her zaman huzur verici oluyor.”

Çiler Geçici, Fotoğrafçı | Mehmet Kırali, Fotoğrafçı

“Büyüleyici Kapadokya’yı gün batımında seyretmek şimdiye kadar yaşadığım en keyifli gezi anılarından. iPhone X’un, nereye gidersem gideyim her zaman cebimde olmasını ve istediğim zaman bir anı gerçek renkleriyle yakalamasını çok seviyorum. Gün batımı resimleri çekmek iPhone X’la gerçekten çok kolaylaştı.”

Jennifer Tuffen, Seyahat fotoğrafçısı

Ek uygulamalar ve ipuçları için de aşağıdaki linke tıklayarak gün batımı fotoğraflarına özel tavsiye edilen App Store koleksiyonunu buradan indirebilirsiniz.

YAZI YUNUS BAŞARAN