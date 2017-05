MTV FİLM VE TV ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

KÜLTÜR 14 saat önce

MTV Film ve TV Ödülleri, Amerika'lı oyuncu ve komedyen Adam Devine'in sunumuyla dün gece dağıtıldı.

26. sı düzenlenen gecenin en büyük özelliği kadın ve erkek adaylar şeklinde bir ayrım yapılmaması oldu. Sinemanın en iyi oyuncusu Emma Watson, Beauty and the Beast performansıyla elde ederken, dizi dalında en iyi oyuncu Stranger Things’in yıldızı Millie Bobby Brown’a verildi. Genç oyuncunun göz yaşlarını tutamaması ise herkesi duygulandırdı. Performanslar açısından da zengin olduğunu gördüğümüz gecede, Zara Larsson, all time low, Noah Cyrus, Big Sean şovlarının yanı sıra Adam Devine’ın Beauty and the Beast sahnesini canlandırdığı, açılış gösterisi ön plandaydı. Kazananların tam listesi için aşağıya alalım sizleri;

Yılın filmi, “Beauty and the Beast”

En iyi sinema oyuncusu, Emma Watson – “Beauty and the Beast”

Yılın dizisi, “Stranger Things”

En iyi dizi oyuncusu, Millie Bobby Brown – “Stranger Things”

En iyi öpüşme sahnesi, Ashton Sanders and Jharrel Jerome – “Moonlight”

En iyi kötü karakter, Jeffrey Dean Morgan – “The Walking Dead”

En iyi sunucu, Trevor Noah – “The Daily Show”

En iyi belgesel, “13th“

En iyi yarışma, “RuPaul’s Drag Race”

En iyi komedi performansı, Lil Rel Howery – “Get Out”

En iyi kahraman, Taraji P. Henson – “Hidden Figures”

Gelecek nesil, Daniel Kaluuya

En iyi ikili, Hugh Jackman and Dafne Keen – “Logan”

En iyi sistem karşıtı yapım, “Hidden Figures”



YAZI YUNUS BAŞARAN