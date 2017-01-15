MONOPOLY’NIN EMOJİ DÜNYASI

KÜLTÜR 1 saat önce

Yılların masa oyunu Monopoly değişim sürecine girdi. Yenilenmiş oyun taşları Ağustos ayında raflarda.

Sosyal medya fenomeni emoji’lerin hayatımıza ilk ne zaman girdiğini biliyor musunuz? 1935 yılında ilk kez piyasaya çıkan Monopoly oyununa kadar varıyor geçmişi. Şapka, ütü, köpek ve bot gibi çeşitli ikonlarla oynanan bu oyun ile Monopoly taşlarını biriktiren isimlerin sayısı da oldukça fazla. Ancak Haspro Inc. bünyesinde yer alan oyunda değişim sürecinin başlandığı açıklandı. 82 yılın ardından Monopoly yepyeni taşlarla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Özel bir oylamayla yeni taşlarını belirlemeye hazırlanan listede 50 farklı emoji’ye yer verdi. Eski gümüş taşların yerini alacak altın taşların listesinde jet-ski, hashtag işareti, cep telefonu, slipper ayakkabı ve penguen gibi ikonlar yer alıyor. Ağustos ayında yenilenmiş versiyonlarıyla raflardaki yerini alacak Monopoly’de seçilecek taşların neler olacağı şimdiden oyun tutkunlarının merak konusu.