MODERN ZAMAN STAND-UP ŞOVMENİ

KÜLTÜR 8 saat önce

Plazalardan sahnelere büyüleyici bir şekilde geçiş yapan Kaan Sekban’ ı bir de bizden dinleyin …

1983 doğumlu Kaan Sekban sahnelere çocuk yaştan merak sarmış. 9 yaşında profesyonel çocuk tiyatrosuna merak saran Sekban üç yıl boyunca bunu deva ettirmiş. Eğitim yaşamını Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler üstüne yapmış ve mesleki hayatını bir süre bu yönde ilerletmiştir. 2012 yılından itibaren kişisel gelişim ve oyunculuk üstüne hem yurt içinde hem de yurt dışında eğitimler almaya başlamıştır. Daha sonra bir müzikal seçmelerine katılarak başarısını kanıtlamış ve kariyerine sanatla yön vermeye başlamıştır. 2016’ da yapılan işten zevk alma ve mutlulukla çalışmanın yollarını paylaşmak adına Happy Office Workshop’ u kurmuştur.

Şimdilerde stand-up showlarıyla adını duyuran Sekban ilk kez 2017 Mayıs ayında seyirci karşısına çıkarak beyaz yakalı hayata veda etmiştir. Bu etkinliğinde ele aldığı, dalga geçerken gönderme yaptığı unsurlar kendi yaşamından izler taşıyor. Kariyerinin başındaki plaza hayatlarından, sosyal medyadaki davranış bozukluklarını saçmalayarak sahneye taşıyor. Önümüzdeki zaman dilimlerinde de gösterilerini gerçekleştirmeye devam edecek olan Kaan Sekban’ı şimdilik sosyal medya üstünden takip edim gününüzü neşelendirebilirsiniz.



YAZI PAOLA KOHEN KASAR