KÜRK MANTOLU MADONNA İÇİN KOKU TASARIMI

KÜLTÜR 17 saat önce Dilruba Karaköse

Maria Puder, Raif Efendi, Atlantis ve Botanik Bahçe! İşte Kürk Mantolu Madonna kokuları!

Günümüz insanının karmaşık duygu dünyasını, aile ve özel ilişkilerini en detaylı şekilde tasvirleyen, Sabahattin Ali’nin ölümsüz eseri Kürk Mantolu Madonna’nın, tiyatroya uyarlanışı bir süredir konuşuluyor. Oyuncu ve yönetmen Engin Alkan tarafından tiyatroya uyarlanan oyunun başrollerinde Menderes Samancılar, Tuba Ünsal, Alper Saldıran, Sercan Badur yer alırken, müzikleri ise Sezen Aksu imzası taşıyor.

Yaşamın uçuculuğu, aşkın olanaksızlığı gibi önermeleri olan oyun için oldukça ilginç bir çalışma da yapıldı; Koku Enstalasyonları! MG International Fragrance Company parfümörleri tarafından, oyundaki karakterler ve mekanlar için özel olarak tasarlan kokular ile seyirci, oyunun duygusunu daha derinden hissediyor. Maria Puder, Raif Efendi, Atlantis ve Botanik Bahçe isimlerinin verildiği kokular, romanın ve oyunun konusunu da destekliyor. Safran ve amber gibi karakteristik içeriğe sahip, tatlı ve baharatlı koku Maria Puder, nerede olursa olsun kokusu hissedilebilecek bir kadını, Raif Efendi ise geleneksel sabun kokusuyla bizi biz yapan değerleri temsil ediyor.

Duyguların en güçlüsü aşkın sembolü olarak tasarlan, bergamot, yasemin, gardenya ve gül içerikli Botanik Bahçe ile aromatik bileşenler ve amber içeriği ile Atlantis de bastırılmış sevme sevilme istediğini ve cesareti simgeliyor.

Zorlu PSM’de tiyatro izleyicisi ile buluşan “Kürk Mantolu Madonna” İstanbul’dan sonra, diğer illeri gezmeye başlayacak. Oyun, hikayenin bir bölümünün geçtiği Almanya’da da sahnelenecek.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ