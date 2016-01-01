KÜLTÜREL AJANDANIZ HAZIR!

KÜLTÜR 17 saat önce Ilgaz Gökırmaklı

Mart Ayı’nın ikinci yarısı kültür-sanat etkinlikleri hızını arttırıyor. Hareketli bir etkinlik ajandası için önerilerimiz ise şöyle…

İş Sanat minik sanatseverleri ağırlıyor!

İş Sanat, geleceğin sanatseverleri için programına aldığı birbirinden eğlenceli oyun ve müzikli masal dinletilerini çocuklarla buluşturuyor. Yekta Kopan’ın kaleme aldığı, Gökçe Bahadır’ın anlatıcılığını üstleneceği Orman Lokantası 18 Mart’ta prömiyer yapacak. Gonca Vuslateri’nin yazdığı, Alican Yücesoy’un anlatıcılığını üstleneceği Kırmızı Başlıklı Kız Uzayda ise 8 Nisan’da perde diyecek.

Sevilen çocuk oyunu Fantastik Hikâyeler Makinesi nisan ayında bir kere daha sahnede, minik sanatseverleri ağırlayacak. Oyunun meraklı kahramanı Ömer’e Ata Berk Mutlu hayat verirken sevilen oyuncular Tuba Ünsal, İbrahim Selim, Sercan Badur, Yeliz Kuvancı ve Hayal Köseoğlu canlandırmalarıyla kahkaha dolu anlar yaşatıyor.

Sokak Festivali Küçükçiftlik Park’ta

Sokaktaki tüm lezzetler, eğlence, müzik, sanat, spor, moda, oyunlar ve atölyeler, 14 – 15 Nisan’da, “Sokak Festivali”nde 2 gün boyunca bir araya geliyor. Türkiye ve Dünya mutfağından sokağın en lezzetli tatları Sokak Festivali’nde misafirlerini bekliyor. Hamburger, hot dog, balık-ekmek, kokoreç, midye, dürüm, dönerin yanı sıra sağlıklı beslenenler için sokakta yenebilecek yiyecekler ve daha fazlası festivalde. Kalben, Gaye Su Akyol ve son günlerin en popüler ismi “Jabbar” da sürpriz performanslarıyla sahnede olacak isimlerden.

Festivalin en iyi haberi ise sevimli dostlarımız için geliyor! Festival alanındaki yiyecekler, Patika Doğa ve Yaşama Saygı Derneği’nin gönüllü ekipleri tarafından ayrıştırılarak sokak hayvanlarına ulaşacak! “Haykonfed”, “İyi Biri Misin?”, “Tanısan Seversin” dernek kuruluşları da festival alanında…

İstanbul Modern’de son gün: 18 Mart

Sanatçı ve Zamanı sergisini görmenin tam zamanı… 14 yıldır süreli ve sürekli sergi salonları, fotoğraf galerisi, eğitim ve sosyal programları, kütüphane, sinema, restoran ve mağazasıyla Karaköy’deki 4 numaralı Antrepo’da faaliyetlerini sürdüren Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern, 18 Mart Pazar itibariyle ziyarete kapanıyor. İstanbul Modern’i Beyoğlu’ndaki geçici mekânına taşınmadan önce ziyaret etmek için son haftaya girildi. Sanatçı ve Zamanı koleksiyon sergisi 18 Mart’a kadar görülebilir.

Dünyanın en kapsamlı Fransız Gastronomi Festivali Gabbro’da!

GABBRO, 150 ülkede düzenlenecek uluslararası Fransız gastronomi etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Fransız mutfağının “UNESCO Dünya Kültür Mirası” olarak kabul edilmesinin ardından 2015’te düzenlenmeye başlayan etkinliğin dördüncüsü Fransız Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde bu yıl Gabbro’da gerçekleşecek.

Uluslararası Goût de/Good France etkinliği, Fransız usulü “Art de vivre” (yaşama sanatı) ve “güzel yemeğe” saygı gibi değerleri vurgularken, davetlilerini Fransız mutfağının en lezzetli seçeneklerini tatmaya çağırıyor. Swissôtel The Bosphorus, İstanbul – GABBRO’da deneyimleyebileceğiniz etkinliğin tarihi ise 21 Mart.

Daron Mouradian’ın Galeri KHAS’a konuk oluyor!

Kadir Has Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Galeri KHAS, küratörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın üstlendiği Daron Mouradian’ın Türkiye’deki ilk solo sergisi ‘Açıkça Gizli Oyun’a ev sahipliği yapacak. Sanatçı Daron Mouradian’ın çeşitli dönemlerde yaptığı resimleri bir araya getiren ‘Açıkça Gizli Oyun’ sergisi 14 Mart Çarşamba günü sanatseverlerle buluşuyor.

16. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali’ni kaçırmayın!

Kadınlarla, kadınlar için sinema yapmak üzere kurulan Filmmor Kadın Kooperatifinin gerçekleştirdiği Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nin 16.’sı başladı. 16. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde, kadınlar, 8 şehirde, yeryüzünde konuşulan yüzlerce dilde, yüzlerce yönetmenden 48 film izlemenin yanı sıra; sözlerini, yollarını, düşlerini, masallarını, şiirlerini, öykülerini, şarkılarını, umutlarını, dirençlerini, deneyimlerini ve üretimlerini paylaşma imkanı bulacak.

Festival şehirler ve tarihleri ise şöyle:

İstanbul, 10-17 Mart;

Antalya, 23-25 Mart;

İzmir, 30 Mart-1 Nisan;

Trabzon, 6-8 Nisan;

Bodrum 13-15 Nisan,

Mersin 20-22 Nisan,

Adana 27-29 Nisan,

Diyarbakır, 4-6 Mayıs

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