CANLI SAHNEDE MANGA RÜZGARI

KONSER 9 saat önce Ilgaz Gökırmaklı

Türk rock müziğin sevilen gruplarından manga, online konserler serisi olarak düzenlenen Red Bull Canlı Sahne’nin dördüncü konuğu oluyor.

Dört ayrı karakteri, dört ayrı müzik zevkini ve dört ayrı duruşu sergileyen başarılı Rock grubu maNga, 30 Kasım Perşembe günü Canlı Sahne’de sevenleriyle buluşacak. Zorlu PSM Studio’da saat 21.00’da başlayacak ve www.redbull.com/canlisahne adresinden canlı yayınlanacak olan konserde, sevilen gruba Hip-Hop dünyasının yakından tanıdığı Kamufle, Anıl Piyancı, Fate Fat, Joker, Tankurt Manas ile DJ Hırs eşlik edecek. Konserin tekrarı ise yine aynı adresten izlenebilecek.

Yıl sonuna kadar her ay başka bir ismin ağırlanacağı konserlere katılmak isteyenler, sosyal medya hesaplarını takip ederek, etkinliklerden haberdar olabilir.

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