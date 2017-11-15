ATHENA SUEDE JAM’LİYOR

KONSER 12 dakika önce Yunus Başaran

Athena, Suede Jam konserleri başlıyor.

Efsanevi marka Puma’nın kendisi kadar ikonik olan Suede modeli, bu yıl 50. yaşına giriyor. Ve bu vesileyle Puma cephesi kutlamalarla dolu bir yıl planlıyor. Puma Suede’in 50. yılı kutlamalarına Suede Jam konserleri ile devam ediyor. Gökhan Özoğuz (vokal), Hakan Özoğuz (gitar), Umut Arabacı (gitar) Emre Ataker (klavye) ve Sinan Tınar’dan (davul) oluşan, 1998 yılından bu yana sempatik tavırları ve eğlenceli kişilikleriyle hayatımızın her alanında yer alan Athena grubu, Suede Jam turnesiyle sizi de ziyaret ediyor olabilir. 9 Mart’ta İzmir Arena’da başlayıp, 30 Mart Ankara Milyon Performance Hall’de ve 8 Nisan’da İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde sevenleri ile buluşacak olan Athena’nın bu harika performanslarına bilet bulmak için acele edin. Biletix’in sayfasına gitmek için de buraya tıklayın.

YAZI YUNUS BAŞARAN