ANASTACIA TÜRKİYE’DE

KONSER 14 saat önce Yunus Başaran

Bir döneme damgasını vuran siyahi gırtlağına sahip sarışın müzik idolü Anastacia, Türkiye'ye geliyor.

Müzik otoriteleri tarafından gerçekleştirdiği her performans altın değerinde kabul edilen pop dünyasının dev kadın vokali Anastacia, yedinci albümü Evolution kapsamında 26 Haziran’da ülkemize de uğruyor. “I’m Outta Love” ve “Left Outside Alone” gibi hit parçaları ile tüm dünyada 30 milyondan fazla albüm satan Anastacia, Nisan ayında Avrupa turnesine başlamıştı. Ülkemizde gerçekleşen konserlerin %70’inin İstanbul’da gerçekleştiği gerçeğini bilen müzik severleri oldukça şaşırtan lokasyon bilgisi, yeni konserlerin de burada yapılacağı haberlerini beklemeye sebep veriyor. Anastacia Evolution tur kapsamında ülkemizde Yalıkavak Marina Konser Alanı’nda Türk hayranlarıyla buluşacak. Yalıkavak Marina, 3.500 kişi kapasitesiyle tüm müzikseverleri davet ediyor.

Biletler için buraya tıklayabilirsiniz.

YAZI YUNUS BAŞARAN