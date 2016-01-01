ÜNLÜLERİN GİYİNME ODALARINI DİKİZLEDİK!

KİTAP 1 saat önce

The Coveteur internet sitesi, ünlü isimlerle yaptığı çekimleri yepyeni bir kitapta bir araya getirdi.

Hayat ya da giyim tarzını beğendiğimiz isimlerin özel hayatlarını gözetlemeyi sevdiğimiz sır değil. Nereye gider, kiminle dolaşır, hangi markaları tercih eder, seyahat ettiğinde hangi otelde kalır? Onlarca soru aklımızda dolaşıp durur, söz konusu kişiler hakkında. Tüm bunları öğrenmek için yıllarca magazin dergilerini hatmettik. Bir zamanlar Ses dergisi dönemin gündemini tutardı, sonra bayrağı magazin ve moda dergileri devraldı. Ancak son yıllara kadar belli bir seviyede olan gözetleme tutkumuz internetle birlikte her geçen gün daha da yoğunlaşmaya başladı. Magazin dergilerinin yerini Instagram, Snapchat ve internet siteleri almaya başladı. Etiler’deki evimizde, Bodrum’daki yazlığımızda ya da Paris’te bir café’de yemek yerken en beğendiğimiz stil ikonunun saniye saniye neler yaptığını takip edebildiğimiz bir dönemi yaşıyoruz. Hatta bununla da kalmıyor, giyinme odasına kadar girme şansı buluyoruz. Bize bu imkanı sağlayansa Stephanie Mark ve Jake Rosenberg tarafından kurulan The Coveteur sitesi.

Beş yıl önce yayın hayatına başlayan, şimdilerde internet dünyasının en güçlü medya kuruluşları arasında yer alan The Coveteur, haftada üç kere güncellediği adresinde dünyanın farklı noktalarından isimlerin gardıroplarına yer veriyor. Bu özelliği sayesinde de moda tutkunlarında bağımlılık yaratıyor. Ve şimdi internet sitesinde yayınlanan 43 ünlü ismin gardırobu The Coveteur kitabında bir araya geliyor.

Karlie Kloss, Bobbi Brown, Cindy Crawford, Christian Louboutin, Miranda Kerr, Tavi Genson, Tommy ve Dee Hillfiger, Lulu Kennedy, James Goldstein, Huge Hefner, Caroline Issa, Alice Temperley gibi isimlerin muhteşem evlerinde ve kıskandıran gardıroplarında kaybolmaya hazır mısınız?