TEŞEKKÜRLER LAUREN WEISBERGER

The Devil Wears Prada'nın yazarından yeni bir kitap geliyor!

Prada, Armani, Versace ve yüksek modanın üyesi olan daha pek çok markayla birlikte odak noktasında bu büyüleyici dünyanın yer aldığı yegane filmlerden The Devil Wears Prada yani Şeytan Marka Giyer’den sıkılmak mümkün değil. Başarılı ve hırslı Genel Yayın Yönetmeni Miranda Priestly ve asistanı Andrea Sachs’ı konu alan film, aslında aynı isimli bir kitaptan uyarlama. Yazarı Lauren Weisberger’den ise hayranlarına büyük bir sürpriz geliyor.

When Life Gives You Lululemons isimli yepyeni bir kitap hazırlığında olan Weisberger, bu sefer Şeytan Marka Giyer’de Priestly’in ilk asistanı olan Emily Charlton karakterinin hayatını odak noktası haline getiriyor. 5 Haziran 2018’de satışa sunulacak olan kitap, bakalım daha sonra beyazperdede kendine yer bulacak mı?

