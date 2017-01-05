SÜPERMODELLERE SAYGI DURUŞU

KİTAP 4 saat önce

Ünlü modellerin fotoğrafları ve imzaları ile yeni bir kitapta bir araya geliyor.

Sevdiğimiz bir ünlü tarafından imzalanmış fotoğrafları özenle saklanma modası çok mu eskiler de kaldı? Tek tuşla, kolayca çekebildiğimiz selfiler bu romantik geleneğin sonu mu oldu? Bu eski alışkanlık sizin için geri de mi kaldı bilinmez ama ünlü stilist Christopher Niquet’ın yayınladığı ‘Models Metter’ adlı kitap eski dosta sahip çıkma niyetinde. Ünlü stilist yayınladığı kitabı ile, moda dünyasına kendine has bir üslupla saygı duruşunda…

Lauren Bacall’dan Linda Evangelista’ya ve Naomi Campell’e kadar birçok model, ‘Models Matter’ kitabında Steven Meisel veya Irving Penn gibi fotoğrafçıların ölümsüzleştirdiği anlarla tarihe not olarak düşülüyor. Kitabın yazarı Christopher Niquet’’in bu projeye başlama hikayesi de epey ilginç. Niquet, birkaç yıl önce Los Angels’ta katıldığı bir yemekte Peggy Moffitt’i görüyor ve “Hipnotize oldum” diyecek kadar etkileniyor. Sonrasında fotoğrafını imzalatarak çalışma masasına astığı bu fotoğraf, sıradışı koleksiyonun ilk kıvılcımını yakıyor. Niquet, Cindy Crawford, China Machado ve Pat Cleveland gibi moda dünyansının en etkili modellerinden imzalanmış fotoğrafları toplamak için yıllarını harcıyor. Sonuç: Saygı duruşu niteliğindeki Models Matter.

YAZI ILGAZ GÖKIRMAKLI