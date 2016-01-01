SİZE BİR SIR VERELİM Mİ?

KİTAP 9 saat önce Ezgi Şuekinci

Ziya Şakir Yılmaz’ın “Size Bir Sır Vereyim Mi?” isimli kitabı okuyucuyla buluştu.

Size Bir Sır Vereyim Mi? isimli yeni kişisel gelişim kitabı ile okuyucuya kendisiyle buluşmanın, gerçek başarının ve doğru davranışın sırlarını veren Ziya Şakir Yılmaz, farklı konularda farkındalık kazandırmayı amaçlıyor. Yazar, 25 kısa “sır” olarak yazdığı kitabının her bölümünde okuyucusuyla yeni bir sır paylaşıyor.

Ayrıca bu kitap, verdiği kişisel gelişim seminerleri ile beğenileri toplayan ve başarılı bir grafik çizen Ziya Şakir Yılmaz’ın, söyleşilerinde üzerinde durduğu konuların da bir derlemesi niteliğini taşıyor. Şu sıralar hayatınıza dokunacak, motivasyonu yüksek bir kitap okumak istiyorsanız, Siz Bir Sır Vereyim Mi? doğru tercih olabilir.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ