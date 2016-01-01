“POPİ” OLMAK MI?

KİTAP 9 saat önce Ezgi Şuekinci

Bu kitapta Youtuber olmak isteyenlerin macerası var!

Ödüllü yazar Miyase Sertbarut’un yazdığı Ünsüz Youtuber’ın Günlüğü isimli kitap, geçtiğimiz günlerde Altın Kitaplar etiketiyle çıktı. Genç kuşağın yaşamına ve “popi” yani popüler olma isteğine ışık tutan kitap, okurlarını heyecan dolu bir maceraya çağırıyor!

Miyase Sertbarut bu kitabı ile sosyal medyanın hayatımıza dahil olmasından bu yana ard arda gelen çıkmazları, reklam dünyasının aldatmacalarını ve tüketim odaklı yaşamın zararlarını, akıcı bir anlatım eşliğinde sorgulatıyor. Youtuber olmak isteyenlerin macerasını bulabileceğiniz Ünsüz Youtuberın Günlüğü’nü soluksuz okuyacaksınız!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ