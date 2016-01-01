PERİ MASALININ HİKAYESİ

KİTAP 8 saat önce Dilruba Karaköse

Meghan Markle şimdi de bir kitaba konu oluyor.

Son aylarda hiç olmadığı kadar Meghan Markle’ın adını duyar olduk. Favori rujundan, en sevdiği çanta markasına kadar hayatının her detayı büyük ilgiyle takip edilir oldu. Suits dizisinin eski yıldızı olarak hali hazırda zaten ünlü olmasına rağmen, kraliyet ailesinin bir üyesi olacak olmak Markle’ın hayatını çok daha merak edilir kılıyor.

Geçmiş yıllarda Prenses Diana’nın hayatını konu aldığı “Diana: Her True Story” kitabıyla tanınan, kraliyet biyografi yazarı Andrew Morton’ın şimdilerdeki yeni konusu ise müstakbel prensesimiz Meghan’ın geçmişi ve hayat hikayesi oluyor. “Meghan: A Hollywood Princess” adını vereceği kitabı 19 Nisan 2018’de yayınlanacak.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE