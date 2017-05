MAVİ’NİN İSTANBUL’U

KİTAP 1 gün önce

Mavi'nin ‘Şimdiki İstanbul'da Ustalar’ projesi için Magnum Photos başkanı Martin Parr günümüz ustalarını fotoğrafladı.

Mavi’nin kült haline gelen ‘İstanbul’ temalı ürünleri hepimizin vazgeçilmezleri arasında. İstanbul’un en büyük ilham kaynakları olduğunu her fırsatta dile getiren Mavi, doğduğu kente armağanı olan şimdiki İstanbul’da Ustalar kitabında, İstanbul’da son 25 yılda yaşanan değişimle ortaya çıkan yeni nesil zanaatkârları, geleneksel üretimin son temsilcileriyle birlikte örnekleyerek kayıt altına alıyor.

Proje kapsamında, fotoğraf sanatının yaşayan en büyük ustalarından biri olan Magnum Photos başkanı Martin Parr, İstanbul’da özgün tasarımı el işiyle buluşturan günümüz ustalarını fotoğrafladı. Seri, Mavi’nin 25. yıl kutlama projeleri arasında kitaplaştırıldı.Kitapta, sadekâr, tombak ustası, hallaç, sedefkâr, ahşap ustası gibi geleneksel sanatların ustalarının yanı sıra günümüz illüstratör, oyuncakçı, bisiklet tasarımcısı, şef, barista, rötuşçu ve sanatçıları da yer alıyor.

Sayısı fotoğraf projesinde çalışan Martin Parr, Mavi için oldukça tanıdık bir isim. Gelin onu bu kadar özel kılan 4 maddeye bakalım.

1. Magnum Photos başkanı olan İngiliz fotoğraf sanatçısı, 1970-1973 yılları arasında Manchester Polytechnic’de fotoğraf eğitimi aldı. Sayısız fotoğraf projesinde çalışan sanatçı, kısa sürede uluslararası üne kavuştu.

2. Magnum için bir dönüm noktası olan Parr, fotoğraf anlayışıyla Magnum’dan uzak, ancak, ortaya koyduğu eserlerle dünyanın en önemli bu fotoğraf ajansına bir o kadar yakın.

3. Martin Parr, modern yaşamı, İngiltere’nin sosyal sınıflarını ve Batı dünyasının zenginliğini belgeleyen, samimi, hicivsel ve antropolojik bakış açısıyla fotoğrafladığı projeleriyle tanınıyor.

4. The Last Resort (1986), Living Cost of Living (1989), Small World (1995) ve Common Sense (1999) en önemli projeleri arasında yer alıyor.

Sanatçı, 2006 yılında Mavi’nin 15. yılı için “İstanbul’da Stil Peşinde – Parrjektif” kitabını hazırlamıştı. Parr, Şimdiki İstanbul’da Ustalar lansman toplantısında projede yer almaktan duyduğu mutluluğu “On yıl önce Mavi’nin 15. yılı için yaptığımız Parrjektif: İstanbul’da Stil Peşinde kitabının yaşattığı unutulmaz deneyimden sonra tekrar bu şehre gelmekten ve bu kez de 25. yıl için en sevdiğim tasarımcıyla çalışarak bütün parçaları bir araya getirmekten dolayı mutluyum.” sözleri ile dile getirdi.

Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan, 37 portre 79 fotoğrafın yer aldığı kitabı,mavi.com, Mavi İstinye Park ve Palladium mağazaların yanı sıra Remzi, Pandora, Minoa, Filbooks kitabevlerinden satın alabilirsiniz. Kitabın satışından elde edilecek gelir Türk Eğitim Vakfı (TEV) Mavi Burs Fonu’na bağışlanacak.

YAZI ILGAZ GÖKIRMAKLI