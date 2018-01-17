LUPITA NYONG’O’DAN SULWE’UN MACERALARI

KİTAP 11 saat önce Ilgaz Gökırmaklı

Oscarlı oyuncu Lupita Nyong'o bir çocuk kitabı yazdığını Instagram hesabından müjdeledi…

12 Years A Slave filmiyle hatırlayacağınız, Oscar ödüllü oyuncu Lupita Nyong’o, yazdığı ilk çocuk kitabı ‘Sulwe’un 2019 Ocak’ta yayınlanacağını duyurdu. Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla kitabını müjdeleyen oyuncu, “Sulwe, koyu renk tenli, farklı bir güzellik anlayışına sahip ve göz kamaştırıcı bir maceraya atılan genç bir kız” diyerek kitabının başkarakteri hakkında ilk ipuçlarını verdi. Ünlü oyuncu, Sulwe’un her ne kadar çocuklara yönelik bir kitap olduğunu söylese de aynı zamanda yaşsız bir hikâye olduğunu ve her yaştan okura ilham vermeyi istediğini de belirtiyor. Biz de Sulwe’un maceralarını merakla bekliyoruz!



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