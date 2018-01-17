KİTAP Ilgaz Gökırmaklı
LUPITA NYONG’O’DAN SULWE’UN MACERALARI
Oscarlı oyuncu Lupita Nyong'o bir çocuk kitabı yazdığını Instagram hesabından müjdeledi…
12 Years A Slave filmiyle hatırlayacağınız, Oscar ödüllü oyuncu Lupita Nyong’o, yazdığı ilk çocuk kitabı ‘Sulwe’un 2019 Ocak’ta yayınlanacağını duyurdu. Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla kitabını müjdeleyen oyuncu, “Sulwe, koyu renk tenli, farklı bir güzellik anlayışına sahip ve göz kamaştırıcı bir maceraya atılan genç bir kız” diyerek kitabının başkarakteri hakkında ilk ipuçlarını verdi. Ünlü oyuncu, Sulwe’un her ne kadar çocuklara yönelik bir kitap olduğunu söylese de aynı zamanda yaşsız bir hikâye olduğunu ve her yaştan okura ilham vermeyi istediğini de belirtiyor. Biz de Sulwe’un maceralarını merakla bekliyoruz!
I am pleased to reveal that I have written a children’s book! It’s called “Sulwe”! Sulwe is a dark skinned girl who goes on a starry-eyed adventure, and awakens with a reimagined sense of beauty. She encounters lessons that we learn as children and spend our lives unlearning. This is a story for little ones, but no matter the age I hope it serves as an inspiration for everyone to walk with joy in their own skin. Coming January 2019!!
YAZI ILGAZ GÖKIRMAKLI