KAHVENİZ İLE BİRLİKTE 7 KİTAP ÖNERİSİ

KİTAP 2 saat önce Sezen Berkkan

Bir kaç kitap önerisine ne dersiniz?

Kitap tutkunları bilir, en güzel keyif yeni kitaplara şans tanımaktır. Eğer bu aralar ne okusam sorusu kafanızı kurcalıyorsa hazırladığımız listeye bir şans vermelisiniz.

1. Dünyanın yerlisi – Perçin İmrek

Perçin İmrek’in kaleme aldığı Gezgin Hikayeleri, sıcacık evinizde oturarak keşif yapmayı sevenlerdenseniz, tam size göre. Hedefi tüm ülkeri gezmek olan İmrek, gezdikçe yazacağını, öğrenmeye, öğretmeye daha doğrusu “Dünyanın Yerlisi” olmaya devam edeceğini söylüyor. Gittiği ülkelerdeki lokal insanları tanıyarak onlara ve onların hikayelerinin yer aldığı, dünyanın daha iyi bi yer haline gelmesine biraz da olsa katkıda bulunabilmek amacıyla yazdığı ve muhtemelen yazacağı kitaplara bizce bir şans vermelisiniz!

2. Senin adın bir marka – Özgür Aras

“Kişisel bir marka nasıl olur?” sorusuna Özgür Aras bizim için cevap vermiş. Marka olmak, ne yazık ki kolay ulaşılabilen bir hedef değildir. Dikkat edilmesi ya da geliştirilmesi gereken bazı önemli detaylar vardır. Bize bu yolun taşlarını dizmemizde yardımcı olan Özgür Aras’ın kitabını okuduktan sonra, size sadece o yolda yürümek kalıyor.

3. Başı bozuk sevdalar – Canan Tan

“Bütün renkler çekip gitmiş hayatımdan Siyaha, beyaza razıyım da… Kapkara bir kuytunun derinine itivermişler beni Gözlerim gökkuşağının yedi rengine hasret Dokunsalar tel tel dağılacak yüreğim Beynimse çoktan yükünü almış Darmadağın…” sözcükleri sanırım kitabın konusu hakkında size az da olsa ipucu veriyor. Bir dost ve 3 seven adamla yaşanılan olayları anlatan bu kitap, eğer sizde romantizm ve drama türünü seviyorsanız muhakkak okumanız gerekiyor.

4. Sana hep benden söz edecekler – Şiir Sokaktadır

Sosyal medyanın sanallığından, gerçekliğe dökülmüş harika bir kitap. “Şiir Sokaktadır” adı ile sosyal medyada takip edenler bilirler. Herkesin kendi yaşanmışlıklarından izler bulacağı bu kitabı bizce okumalısınız.

5. Elia ile yolculuk – Zülfü Livaneli

Zülfü Livaneli’nin yine harikalar yarattığı bu kitap, dünyaca ünlü sinema ustası ve yazar Elia Kazan ile Zülfü Livaneli’nin yollarının kesişmesini anlatıyor.

6. AEDEN: Bir Dünya Hikayesi – Azra Kohen

Fantastik ile gerçeğin mükemmel buluşması! Dünya’da kalma çabasını anlatıyor. Masalla gerçeği ayırt edebilirseniz buyurun efendim!

7. Bilmem seviyor gibiydi – Mehmet Ali Kılınç

Adından içeriği hakkında ipuçları aldığımız kitap, karşılıksız bir aşkı anlatıyor. Yanlış anlaşılmaların sonucunu ve sonrası yaşananları anlatan kitap, romantik tarz seven okurlarını bekliyor!

HAZIRLAYAN SEZEN BERKKAN