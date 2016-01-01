İKİ RUH VE İKİ İNSAN: DOLANIK AŞIKLAR

KİTAP 3 saat önce Dilara Yilmaz

Yazar Halil İbrahim Irklı’nın yeni kitabı “Dolanık Aşıklar”, sizi farklı yerlere götürerek sürükleyici bir aşk hikayesinin içine alacak.

Oyuncu ve yazar Halil İbrahim Irklı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Medya ve Kültürel Çalışmalar Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimi gördükten sonra Devlet Tiyatroları’nda görev aldı. İlk yazdığı tiyatro oyunu olan oyun ‘‘Bu Sonu Mutlu Biten Hikayelerden Biri Değil’’ AltFest13 Oyun Yazma Yarışması’nda jüri tarafından en iyi dört oyundan biri olarak seçildikten sonra, 18. Afife Jale Tiyatro Ödülleri’nde de ‘‘Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı’’ dalında aday oldu. Tiyatro oyunu, 2015 yılında roman olarak yayımlandı ve yazarlık serüveni başladı. İkinci romanı, Dolanık Aşıklar ile ana karakter Selin’in hikayesiyle birlikte Cunda’dan Midilli’ye, İstanbul’dan Düsseldorf’a, Paris’ten Londra’ya uzanan bir yolculuğa şahitlik edeceksiniz. Selin’in o problemleri arkasında bırakıp gitmeleri sizi kıskandıracak, imkansızlığın verdiği o çaresizliği hissedeceksiniz.

YAZI DİLARA YILMAZ