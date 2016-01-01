DÜNYAYA İZ BIRAKAN KADINLAR!

KİTAP 8 saat önce Dilara Yilmaz

Yaşadıkları dönemlerde, başardıkları işlerle adlarını altın harflerle yazdıran kadınların mükemmel hikayeleri bu kitapta toplandı.

Feminizm, girl-power gibi kavramları sıksık duyduğumuz bugünlerde sizlere ilham verecek bir kitap önerimiz var. Kadın Savaşcılar… Cesur, güçlü, ilham verici hayat hikayeleriyle inanılmaz şeyler başarmış olsalarda kendi dönemlerinde sırf kadın oldukları değer görmemişler. Bu dünyadan gelip geçen 26 kadının yaşam hikayelerini, Irene Civico ve Sergio Parra’nın kaleme aldığı k Kadın Savaşçılar kitabında bulmak mümkün. İlüstrasyonlarla süslenen kitapta, kronolojik sırayla anlatılan kadın savaşçılar arasında Nobel ödülünü alan ilk bilim kadını Marie Curie, sıradan bir günde otobüsteki yerinden kalkmayı reddederek koskoca bir devrim başlatan Rosa Parks, ünlü ressam Frida Kahlo, modern feminizmin kurucularından Simone de Beauvoir, farklı tarzı ve dile dolanan şarkılarıyla ünlü Lady Gaga gibi isimler bulunuyor. Listenin son savaşçısı, 3 yıl önce Nobel Barış ödülü alan Malala Yousafzai. Okuduğunuzda size ilham olabilecek belki de sizi cesaretlendirecek kadınların öykülerini kitapçılarda bulabilirsiniz.

YAZI DİLARA YILMAZ