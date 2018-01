BİR AGARAFOBİĞİN ÖYKÜSÜ

KİTAP 6 saat önce Ilgaz Gökırmaklı

Yeni yılın ilk haftasından beri tüm dünyada çok konuşulan, A.J. Finn imzalı “Penceredeki Kadın” raflardaki yerini aldı.

Her mevsimin hatta her zamanın vazgeçilmez eylemi kitap okumak… Ancak soğuk havalarda, battaniye altında kitap okumak, dışarıdaki kar yağışını izlerken kahvenizi yudumlamanın tadı bambaşka. Hazır mevsim şartları da son derece elverişliyken sizlere Stephen King dahil birçok yazarın beğenisiyle 38 ülkede yayınlanan “Penceredeki Kadın / The Woman in The Window” romanını öneriyoruz. Pena Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan roman, yeni yılın ilk haftasından itibaren çok konuşulanlar arasında.

2018 yılının en çok konuşulacak yazarları arasında yer alacağına emin olduğumuz A.J. Finn, “Penceredeki Kadın” romanında aklını korumak için savaşan bir kadının hareketli portresini zekice kurgulanmış bir gerilimle anlatıyor.

