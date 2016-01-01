BIG LITTLE LIES’I OKUMAYA NE DERSİNİZ?

KİTAP 2 gün önce Ilgaz Gökırmaklı

Liane Moriarty’nin büyük yankı uyandıran kitabı Küçük Ama Büyük Yalanlar, Türkçe olarak raflardaki yerini alıyor.

Başrollerinde Nicole Kidman ile Reese Witherspoon’un oynadığı, büyük beğeni toplayan Big Little Lies dizisinin uyarlandığı Küçük Ama Büyük Yalanlar hep kitap logosuyla Türkçe olarak okurlarla buluşacak. Çok satan romanlarıyla dünya çapında altı milyondan fazla okura ulaşan Liane Moriarty’nin büyük yankı uyandıran kitabı üç kadının çocuklarının karıştığı küçük bir olayın nasıl kontrolden çıktığını anlatan, soluksuz okunacak gerilim dolu bir roman…

İstem Erdener’in İngilizce aslından dilimize çevirdiği Küçük Ama Büyük Yalanlar, 16 Mart’ta hep kitap logosuyla raflardaki yerini alacak.

YAZI ILGAZ GÖKIRMAKLI