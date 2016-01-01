AŞK PSİKOLOĞUNDAN SARSICI ROMAN

KİTAP 3 saat önce Ezgi Şuekinci

Aşk Psikoloğu Işıl Evrim Akgün, yeni kıtabı “Cellat” ile okuyucularıyla buluşuyor.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Işıl Akgün, İstanbul Ticaret Üniversitesi’ nde Psikoloji yüksek lisansını tamamlarken, eş zamanlı olarak konservatuar eğitimini de tamamladı. Akademik başarılarının yanına yazdığı kitapların başarılarını da ekleyen ilişki terapisti ve Holoterapi eğitmeni Akgün, geçtiğimiz günlerde, Mutluluk, Aşkı Bize Yanlış Öğrettiler ve İlişkini Kurtar adlı kitaplarının ardından yeni kitabı “Cellat”ı da okuyucusuyla buluşturdu.

Taze kitap Cellat, büyük bir aşkın ardından yaşanan tüm duygusal değişimleri en etkili şekilde gözler önüne seriyor ve içinden çıkılamayacak sanılan tarifsiz bir acının buğulu yolculuğunda geçen sancılı süreci anlatıyor. Roman kahramanı Elsa’ nın kendini yaşayan bir ölü olarak gördüğü ve hayattan hiçbir tat alamadığı sırada tedavi için kapısını çaldığı Marta’nın da kendi yaşamını sorgulamasının müthiş bir ustalıkla anlatıldığı, sürükleyici ve her anını soluksuz okuyacağınız “Cellat” kitapçılarda yerini aldı bile!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ