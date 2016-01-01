KİTAP MEVSİMİ BAŞLASIN

KÜLTÜR 10 saat önce Ilgaz Gökırmaklı

Merakla beklenilen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 4 Kasım Cumartesi günü 36. kez kapılarını açıyor.

Kitap okumanın mevsimi elbette olmaz ancak kabul edelim kış aylarında ‘battaniye-kahve- kitap’ keyfi bir başka… Tam da zamanı gelmişken, kitap mevsiminin habercisi Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 36. kez kitapseverlerle buluşuyor. Yüzlerce konuk yazar, yayınevi ve on binlerce kitap bir araya geliyor, kitap kokusu etrafımızı sarıyor.

İstanbulluların merakla beklediği kitap fuarı bu yıl da dolu dolu. Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 850 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı fuarda, dokuz gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk etkinlikleriyle birlikte 300 etkinlik ziyaretçilerle buluşacak. Bu yılın merakla beklenen teması ise “İyi ki Varsın Edebiyat.” Kitapların gücünü ve edebiyatımızın yaşamımızdaki önemini bir kez daha hatırlamak için, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ne uğramayı ihmal etmeyin.

İstanbul Kitap Fuarı 4-12 Kasım tarihleri arasında; hafta sonu 10.00-20.00, hafta içi ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

YAZI ILGAZ GÖKIRMAKLI