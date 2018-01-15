“JANE” !F İSTANBUL’DA!

KÜLTÜR 12 saat önce Ezgi Şuekinci

Hayallerini gerçekleştirmiş başarılı bir kadının hikayesi; Jane!

Şempanzelerle alakalı araştırmalarıyla bilim dünyasına büyük katkılar sağlayan Jane Goodall’ın hayatını konu alan “Jane”, TV prömiyeri öncesi, 25 Şubat’ta İstanbul City’s Nişantaşı’nda, 1 Mart’ta ise Ankara Armada’da !f Istanbul kapsamında gösterilecek.

Çocukluğundan bu yana Afrika’ya gitme hayaliyle büyümüş olan Jane Goodall’ın hayvanlara olan sevgisi diğer çocuklara nazaran çok daha fazlaydı. Henüz 26 yaşındayken ve hiçbir bilimsel eğitim almamışken bir araşırma için Tanzanya’ya gönderilen bu başarılı kadının hikayesi National Geographic ekranlarına taşınacak. Dünyaca ünlü ödüllü yönetmen Brett Mogen, National Geographic arşivlerinde 50 yılı aşkın süredir saklı kalan 100 saatten fazla görüntüyü, bu proje için gün yüzüne çıkartıyor. Doğal yaşam fotoğrafçısı Hugo van Lawick’in objektifinden yansıyan görüntüleri izleyici ile buluşturacak olan Jane, erkeklerin baskın olduğu bilim dünyasına, yapmış olduğu çalışmalarla damgasını vuran Jane Goodall’ı daha iyi anlamaya olanak sağlıyor.

Amerikalı besteci Phlip Glass’ın müziklerini duyacağımız belgesel 5 Mart Pazartesi günü saat 23.00’te National Geographic ekranlarında seyirciye merhaba diyecek. Ayrıca Jane, ilerleyen günlerde !f² girişimi ile daha fazla şehirde, daha fazla seyirci ile buluşacak.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ