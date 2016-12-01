KÜLTÜR
İKİ DİVA; BEYONCÉ VE ADELE
2017 Grammy yarışı, 5 dalda aday gösterilen Adele ve 9 dalda aday gösterilen Beyoncé arasında olacağa benziyor!
Her sene büyük heyecanla beklenen müzik dünyasının oscar’ı Grammy ödülleri 2017’de 59. kez sahiplerini arıyor. Aday gösterilmenin de neredeyse kazanmak kadar önemli olduğu bu süreçte bu sefer odağımız müzik dünyasının iki divası Beyoncé ve Adele’de! En önemli kategorilerde aynı anda aday gösterilen ikili Yılın Albümü, Yılın Şarkısı ve Yılın Kaydı dallarında yarışacak. 9 dalda aday gösterilen Queen B şimdiden zaten kendisine ait olan “aynı senede en çok aday gösterilen kadın sanatçı” rekorunu yenilemiş oldu. Adele’se eğer bu sene de En İyi Albüm ödülünü kazanırsa bu ödülü üst üste kazanan ikinci kadın olmuş olacak. Beyoncé’nin olgunluk dönemi şaheseri Lemonade’inin gözbebeği Formation ve Adele’in rekorlara doymayan Hello’su arasında geçecek yarışı sabırsızlıkla bekliyoruz!
Tüm adaylıklar da şu şekilde;
Yılın Albümü
Adele – 25
Beyoncé – Lemonade
Justin Bieber – Purpose
Drake – Views
Sturgill Simpson – A Sailor’s Guide To Earth
Yılın Kaydı
Adele – “Hello”
Beyoncé – “Formation”
Lukas Graham – “7 Years Old”
Rihanna Featuring Drake – “Work”
Twenty One Pilots – “Stressed Out”
Yılın Şarkısı
Adele – “Hello”
Beyoncé – “Formation”
Justin Bieber – “Love Yourself”
Mike Posner – “I Took A Pill In Ibiza”
Lukas Graham – “7 Years”
En İyi Çıkış
Kelsea Ballerini
The Chainsmokers
Chance The Rapper
Maren Morris
Anderson .Paak
En İyi Alternatif Albüm
Bon Iver – 22, A Million
David Bowie – Blackstar
PJ Harvey – The Hope Six Demolition Project
Iggy Pop – Post Pop Depression
Radiohead – A Moon Shaped Pool
En İyi Rap Albümü
Chance The Rapper – Coloring Book
De La Soul – And The Anonymous Nobody
DJ Khaled – Major Key
Drake – Views
Schoolboy Q – Blank Face LP
Kanye West – The Life Of Pablo
En İyi Rock Performansı
Alabama Shakes – “Joe” (Live From Austin City Limits)
Beyoncé Featuring Jack White – “Don’t Hurt Yourself”
David Bowie – “Blackstar”
Disturbed – “The Sound Of Silence” (Live On Conan)
Twenty One Pilots – “Heathens”
En İyi Rock Şarkısı
David Bowie – “Blackstar”
Radiohead – “Burn The Witch”
Metallica – “Hardwired”
Twenty One Pilots – “Heathens”
Highly Suspect – “My Name Is Human”
En İyi Rap Performansı
Beyoncé Featuring Kendrick Lamar – “Freedom”
Drake – “Hotline Bling”
D.R.A.M. Featuring Lil Yachty – “Broccoli”
Kanye West Featuring Chance The Rapper, Kelly Price, Kirk Franklin & The-Dream – “Ultralight Beam”
Kanye West Featuring Rihanna – “Famous”
En İyi Rap Şarkısı
Fat Joe & Remy Ma – “All The Way Up”
Kanye West Featuring Rihanna – “Famous”
Drake – “Hotline Bling”
Chance The Rapper Featuring 2 Chainz & Lil Wayne – “No Problem”
Kanye West Featuring Chance The Rapper, Kelly Price, Kirk Franklin & The-Dream – “Ultralight Beam