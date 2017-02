İKİ DİVA; BEYONCÉ VE ADELE

KÜLTÜR 2 ay önce

2017 Grammy yarışı, 5 dalda aday gösterilen Adele ve 9 dalda aday gösterilen Beyoncé arasında olacağa benziyor!

Her sene büyük heyecanla beklenen müzik dünyasının oscar’ı Grammy ödülleri 2017’de 59. kez sahiplerini arıyor. Aday gösterilmenin de neredeyse kazanmak kadar önemli olduğu bu süreçte bu sefer odağımız müzik dünyasının iki divası Beyoncé ve Adele’de! En önemli kategorilerde aynı anda aday gösterilen ikili Yılın Albümü, Yılın Şarkısı ve Yılın Kaydı dallarında yarışacak. 9 dalda aday gösterilen Queen B şimdiden zaten kendisine ait olan “aynı senede en çok aday gösterilen kadın sanatçı” rekorunu yenilemiş oldu. Adele’se eğer bu sene de En İyi Albüm ödülünü kazanırsa bu ödülü üst üste kazanan ikinci kadın olmuş olacak. Beyoncé’nin olgunluk dönemi şaheseri Lemonade’inin gözbebeği Formation ve Adele’in rekorlara doymayan Hello’su arasında geçecek yarışı sabırsızlıkla bekliyoruz!

Tüm adaylıklar da şu şekilde;

Yılın Albümü

Adele – 25

Beyoncé – Lemonade

Justin Bieber – Purpose

Drake – Views

Sturgill Simpson – A Sailor’s Guide To Earth

Yılın Kaydı

Adele – “Hello”

Beyoncé – “Formation”

Lukas Graham – “7 Years Old”

Rihanna Featuring Drake – “Work”

Twenty One Pilots – “Stressed Out”

Yılın Şarkısı

Adele – “Hello”

Beyoncé – “Formation”

Justin Bieber – “Love Yourself”

Mike Posner – “I Took A Pill In Ibiza”

Lukas Graham – “7 Years”

En İyi Çıkış

Kelsea Ballerini

The Chainsmokers

Chance The Rapper

Maren Morris

Anderson .Paak

En İyi Alternatif Albüm

Bon Iver – 22, A Million

David Bowie – Blackstar

PJ Harvey – The Hope Six Demolition Project

Iggy Pop – Post Pop Depression

Radiohead – A Moon Shaped Pool

En İyi Rap Albümü

Chance The Rapper – Coloring Book

De La Soul – And The Anonymous Nobody

DJ Khaled – Major Key

Drake – Views

Schoolboy Q – Blank Face LP

Kanye West – The Life Of Pablo

En İyi Rock Performansı

Alabama Shakes – “Joe” (Live From Austin City Limits)

Beyoncé Featuring Jack White – “Don’t Hurt Yourself”

David Bowie – “Blackstar”

Disturbed – “The Sound Of Silence” (Live On Conan)

Twenty One Pilots – “Heathens”

En İyi Rock Şarkısı

David Bowie – “Blackstar”

Radiohead – “Burn The Witch”

Metallica – “Hardwired”

Twenty One Pilots – “Heathens”

Highly Suspect – “My Name Is Human”

En İyi Rap Performansı

Beyoncé Featuring Kendrick Lamar – “Freedom”

Drake – “Hotline Bling”

D.R.A.M. Featuring Lil Yachty – “Broccoli”

Kanye West Featuring Chance The Rapper, Kelly Price, Kirk Franklin & The-Dream – “Ultralight Beam”

Kanye West Featuring Rihanna – “Famous”

En İyi Rap Şarkısı

Fat Joe & Remy Ma – “All The Way Up”

Kanye West Featuring Rihanna – “Famous”

Drake – “Hotline Bling”

Chance The Rapper Featuring 2 Chainz & Lil Wayne – “No Problem”

Kanye West Featuring Chance The Rapper, Kelly Price, Kirk Franklin & The-Dream – “Ultralight Beam