HAFTANIN ÖNE ÇIKAN 8 ETKİNLİĞİ

KÜLTÜR 4 saat önce

Bu hafta eğlenmeye, rahatlamaya, gülmeye kısacası kendinize vakit ayırmaya karar verdiyseniz işte size 8 farklı program teklifi.

KILDAN TÜYDEN MEVZULAR

İstanbul’daki Açık Mikrofon komedyenlerinden Denizhan Haznedar, “Kıldan Tüyden Mevzular” isimli tek kişilik komedi gösterisiyle 9 Haziran Cuma günü Sainte Pulcherie Fransız Lisesi’nde bulunan tiyatro salonu Sahne Pulcherie’de seyircisiyle buluşarak sezonu kapatıyor.

Onun eğitim hayatını, gündelik yaşantısını ve çevreyle olan ilişkilerini ele alan 90 dakikalık bu gösteri 21.00 da izleyicileriyle buluşuyor.

Biletlere www.biletix.com dan ulaşabilirsiniz.

AVLUDA CAZ: UNINVITED JAZZ BAND

26 Mayıs’tan itibaren başlamış olan Avluda Caz konserleri tüm hızıyla her Cuma akşamlarınıza hareket katmaya devam ediyor. 1920’ler New Orleans’ının geleneksel caz müziklerini günümüze taşıyan Uninvited Jazz Band 9 Haziran’da Avluda Caz konserleri kapsamında Bomontiada’da. Her Cuma 20.30 da başlayacak olan bu etkinlik ücretsizdir.

GORILLAZ

Gorillaz 10 Haziran Cumartesi günü Margrate’de gerçekleşecek Demon Dayz Festivali ile sahnelere geri dönüyor. Türkiye saatiyle 16.00’da başlayacak festival Red Bull TV’den canlı olarak yayınlanacak.

Grubun kurucuları olan Damon Albarn ve Jamie Hewlett tarafından oluşturulan bu festival üç ayrı sahneden sergilenecek. De La Soul, Popcaan, Little Simz gibi birçok tarzda sanatçı ve grup sahnede olacak.

GLOBAL WELLNESS DAY 2017 – İSTANBUL

10 Haziran da KüçükÇiftlik Park’ta, saat 10.00 dan 17.00 a kadar sürecek Global Wellness Day 2017- İstanbul ücretsiz birçok etkinilikleriyle sizleri bekliyor.

Arasında A’dan Z’ye birçok alana ulaşabileceğiniz bu aktivitede kimler mi olacak? Fitoterapi ve Akupuntur Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, Prof.Dr.Murat Aksoy, Yazar Aret Vartanyan ve alanında uzman daha birçok isim beslenme uzmanı, nefes terapisti, kişisel gelişim uzmanı, sağlıklı yaşam danışmanı, pilates, zumba, yoga aktiviteleri, kahkaha terapisi, iyi yaşam ve kişisel gelişim seminerleri ile sizleri bekliyor olacak.

MOONLIGHT – UNIQ AÇIKHAVA FİLM FESTİVALİ

Barry Jenkins yönetmenliğinde İngilizce olarak sergilenecek bu film Miami’de yoksul bir mahallede büyüyen Chiron adlı bir çocuğun kendi kimliğini keşfetme çabasını konu alıyor. Metacritic’te 100 üzerinden 99 puanla büyük başarıya imza atmış bulunuyor.

Bu büyüleyici hikayeyi izlemek isteyenleri 11 Haziran Pazar günü saat 21.15 – 23.00 arası Uniq İstanbul a bekliyoruz.

Biletlere www.mobilet.com dan ulaşabilirsiniz.

HOTELL

Nordik Film Günleri’nin 9 Haziran Cuma günkü seçimi “Hotell – Otel” adlı film oldu. Film, güzel bir yaşamı olan Erika adlı kişinin aniden oluşan psikolojik sorunlarından ötürü bir grup terapisine katılmasını ve buradakilerle birlikte kaldıkları farklı otellerdeki yaşamını anlatır.

İsveç yapımlı bu film orijinal dilinde sergilenecek olup Türkçe alt yazı da olacaktır. Akbank Sanat’ta izleyicileriyle buluşacak olan filmin ücreti 5 TL dir.

Biletlere www.biletix.com dan ulaşabilirsiniz.

BORUSAN CONTEMPORARY: ÇOCUK ATÖLYELERİ

Müze gezisi yapılıp çalışmaların incelenmesinin ardından, 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından biri olan Jackson Pollock’un soyut dışavurumcu tarzından yola çıkarak her 7 – 9 yaş arası çocuğun kendine özgün çalışmalarının sergileneceği bir etkinliktir.

11 Hazian Pazar günü Borusan Contemporary’de yapılacak olan etkinliğin fiyatı 1 ebevyn + 1 çocuk 20 TL’dir.

Biletlere www.biletix.com dan ulaşabilirsiniz.

ELLE

Elle – O Kadın adlı filmin yönetmen koltuğunda Paul Verhoeven oturuyor. Başarılı bir bilgisayar oyunu şirketini yöneten Michèle adlı bir kadının iş yerinde ve aşk hayatında takındığı sert tavrının ardından kontrolden çıkan hayatını ele alıyor.

15 Haziran Perşembe Uniq Açıkhava Sahnesi’nde 21.15 te başlayacak film Fransızca sergilencek ve Türkçe altyazı olacaktır.

Biletlere www.mobilet.com dan ulaşabilirsiniz.

HAZIRLAYAN PAOLA KOHEN KASAR