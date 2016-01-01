HAFTANIN BİTİŞİNİ KUTLUYORUZ!

KÜLTÜR 11 saat önce Timur Can Ersoy

Tüm haftanın stresini, müzikle ve dansla atmaya var mısınız?

Aile ve arkadaşlarla birlikte geçirilen anların hayalini, pazartesiden cumaya kadar her an kurmuyor muyuz? Yoğun ve tempolu bir haftayı ardımızda bırakırken, gözümüzü hafta sonunun boşvermişliğine ve konforuna çevirdiğimiz de doğru üstelik. O halde neden müzik ve dans dolu etkinliklere göz atmıyoruz? Şimdi harekete geçin ve hafta sonunu sevdiklerinizle birlikte dolu dolu geçirebilmek için stresten uzak bir plan yaparak kendinizi şehrin dinamiğine bırakın. “İyi hoş da nerede bu etkinlikler?” diye söylendiğinizi duyar gibiyiz. Tüm şehri saran hafta sonu etkinliklerinin listesini derlediğimiz galerimiz aşağıda!

Kenan Doğulu (13 Ekim Cuma)

Zubizu Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında 13 Ekim Cum akşamı gerçekleşecek olan konserde, sevilen sanatçı Kenan Doğulu unutulmaz şarkılarını seslendirirken ona eşlik edebilirsiniz! Biletler için buraya tıklayın!

Mehmet Erdem (13 Ekim Cuma)

Havalar biraz fazla soğudu, ben kapalı alanda bir şeyler yapayım diyenlerdenseniz, Mehmet Erdem’in Beşiktaş IF Performance Hall’daki konseri tam size göre! Biletler için sizleri buraya alalım!

Anjelika Akbar (14 Ekim Cumartesi)

“Doğu – Batı Kucaklaşması” yönünde müzik çalışmaları gerçekleştiren Anjelika Akbar, 14 Ekim Cumartesi akşamı, İstanbul Deniz Müzesinde sevenleriyle buluşacak. Biletler Biletix‘te!

Suma Beach Son Dans (14 Ekim Cumartesi)

Uzun bir yazın ardından, kendinizi müziklerin susmadığı sahil kenarlarından kopartamadıysanız, Suma Beach Son Dans etkinliği tam da size göre demektir. Müziğe doyacağınız gecede, sabahın ilk ışıklarına kadar dans etmek yaza veda etmek için oldukça iyi bir seçenek değil mi? Detaylar için buraya!

Hashtag Festivali (14 Ekim Cumartesi)

Sosyal Medya’daki her şey bu festivalde! Sadece müzik ve konser değil; dolu dolu içeriği ile “Sosyal Medya” kadar renkli ve yaş sınırı olmayan Hashtag Festivali, 14 Ekim’de Maslak Uniq İstanbul’da gerçekleşecek! Biletler ve daha fazlası için buraya tıklayın!

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