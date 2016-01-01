HAFTA SONU YAŞAYAN ŞEHİR

KÜLTÜR 2 gün önce Timur Can Ersoy

Yoğun bir haftanın ardından kendimize yapılacak etkinlikler, gidilecek yerler arıyoruz.

Bu arayışlar, bazen şehirden kaçış, bazense yoğun iş stresinden uzaklaşma olarak karşımıza çıksa da, her zaman dönüp dolaştığımız yer şehrin ta kendisi oluyor. Kısacası İstanbul’dan bir an olsun kopamıyoruz. Bu yüzden şehrin yoğun stresli tarafından uzaklaşıp, eğlenceli ve stresten uzak etkinliklerle, hafta sonunu keyiflice geçirebileceğiniz etkinlikleri sizler için sıraladık.

Bağbozumu İstanbul

Geçen sene gördüğü yoğun ilgi ardından bu sene 8 Ekim’de İncirli Şaraphane’de iki katı birden etkinliğe açarak daha ferah ve kapsamlı bir festival hazırlıyor. Türkiye’nin en geniş yerli kavı olan Şaraphane’de 500 farklı tat sunulacak olup, Trakya’dan Elazığ’a uzanan geniş bir ürün yelpazesi deneyimlemek mümkün olacak.

Gastronomica Lezzet Festivali

Yemeye, içmeye, tasarıma ve müziğe meraklı herkese benzersiz bir deneyim yaşatacak yepyeni bir festival bu hafta sonu başlıyor. Gastronomica Fest, İstanbul’un kalbinde unutulmaz bir üç gün geçirmek isteyenler için, 6 Ekim’de kapılarını açıyor.

LEMURIAN

Eski uygarlıkların seslerini temsil ettiğini söyleyen sanatçı, güzel bir performans sergilemek için İstanbul da olan sanatçı, Bugece.co dan alabileceğiniz biletlerle, Cuma akşamı Karaköy Mentha da sevenleriyle buluşuyor.

Kalben

Sevenlerinin kalbine dokunan sanatçı olarak da bilinen Kalben, romantik bir hafta sonu geçirmek isteyenler için, Bu hafta sonu Dasdas İstanbul da sevenleriyle buluşacak.

Filmekimi 2017

Sonbaharın en çok konuşulan sinema etkinliği Filmekimi, 29 Eylül-8 Ekim tarihlerinde İstanbul’da, ekim ayı boyunca da İstanbul dışında en çok beklenen, ödüllü filmlerin gösterimlerine devam edecek.

YAZI TİMUR CAN ERSOY