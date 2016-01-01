GRAMMY’NİN KAZANANLARI!

KÜLTÜR 17 dakika önce Ezgi Şuekinci

Grammy Müzik Ödülleri, nihayet sahiplerine kavuştu!

Dünyanın en prestijli müzik ödüllerinden biri olan Grammy Müzik Ödülleri, dün gece 60. kez sahiplerini buldu. ABD’nin New York şehrindeki Madison Square Garden’da düzenlenen görkemli törenin sunuculuğunu ise İngiliz oyuncu ve komedyen James Corden üstlendi. Cinsiyet eşitsizliğinin ve cinsel tacizin beyaz güllerle protesto edildiği bu anlamlı gecede, dünyaca ünlü R&B sanatçısı Bruno Mars ve rapçi Kendrick Lamar fırtınası vardı. Bruno Mars toplam 6 dalda ödülü kucaklarken, Kendrick Lamar da 5 ödül ile gecenin kazananları arasına ismini yazdırdı. O halde gelin emek ve başarı kokan şu listeye detaylıca göz atalım!

YILIN KAYDI – Bruno Mars, “24K Magic”

YILIN ŞARKISI – Bruno Mars, “That’s What I Like”

EN İYİ R&B PERFORMANSI – Bruno Mars, “That’s What I Like”

EN İYİ R&B ŞARKISI – Bruno Mars, “That’s What I Like”

EN İYİ R&B ALBÜMÜ – Bruno Mars, “24K Magic”

EN İYİ ALBÜMÜ – Bruno Mars, “24K Magic”

EN İYİ RAP ŞARKISI – Kendrick Lamar, “Humble”

EN İYİ RAP PERFORMANSI – Kendrick Lamar, “Humble”

EN İYİ MÜZİK VİDEOSU – Kendrick Lamar, “Humble”

EN İYİ RAP ALBÜMÜ – Kendrick Lamar, “Damn”

RAP DALINDA EN İYİ ORTAK ÇALIŞMA – Kendrick Lamar & Rihanna, “Loyality”

EN İYİ YENİ SANATÇI – Alessia Cara

EN İYİ SOLO POP PERFORMANSI – Ed Sheeran, “Shape of You”

EN İYİ POP VOKAL ALBÜMÜ – Ed Sheeran “÷”

EN İYİ GELENEKSEL R&B PERFORMANSI – Childish Gambino, “Redbone”

EN İYİ ÇAĞDAŞ ALBÜM – The Weeknd, “Starboy”

YILIN YAPIMCISI (KLASİK MÜZİK DIŞI) – Greg Kurstin

KLASİK DALDA YILIN YAPIMCISI – David Frost

EN İYİ POP İKİLİ – Portugal. The Man, “Feel It Still”

EN İYİ GELENEKSEL POP VOKAL ALBÜMÜ – Tony Bennett, “Tony Bennett Celebrates 90”

EN İYİ ELEKTRONİK DANS ALBÜMÜ – Kraftwerk, “3D The Catalogue”

EN İYİ DANS KAYDI – Tonite, “LCD Soundsystem”

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ – La La Land, “Justin Hurwitz”

EN İYİ CAZ VOKAL ALBÜMÜ – Cécile McLorin Salvant, “Dreams and Daggers”

EN İYİ ORKESTRA PERFORMANSI – Shostakovich – 5. Senfoni & Barber – Adagio / Pittsburg Symphony Orchestra, Mafred Honeck

EN İYİ REGGAE ALBÜMÜ – Stony Hill

EN İYİ ROCK PERFORMANSI – Leonard Cohen, “You Want It Darker”

EN İYİ ROCK ŞARKISI – Foo Fighters, Run

EN İYİ ROCK ALBÜMÜ – The War on Drugs, “A Deeper Understanding”

EN İYİ METAL PERFORMANSI – Mastadon, “Sultan’s Curse”

EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ALBÜMÜ – The National, “Sleep Well Beast”

EN İYİ LATİN POP ALBÜMÜ – Shakira, “El Dorado”

EN İYİ LATİN ALBÜMÜ – Residente, “Residente”

EN İYİ AMERİCAN ALBÜMÜ – Jason Isbell and the 400 Unit, “The Nashville Sound”

EN İYİ GELENEKSEL ALBÜM – The Rolling Stones, “Blue & Lansome”

EN İYİ ÇAĞDAŞ BLUES ALBÜMÜ – Taj Mahal & Keb Mo, “Tajmo”

EN İYİ FOLK ALBÜMÜ – Aimee Mann, “Mental Illness”

EN İYİ COUNTRY SOLO PERFORMANS – Chris Stapleton, “Either Way”

EN İYİ COUNTRY ŞARKISI – Chris Stapleton & Mike Henderson, “Broken Halos”

EN İYİ COUNTRY ALBÜMÜ – Chris Stapleton, “From a Room”

EN İYİ COUNTRY GRUP PERFORMANSI – Little Big Down, “Better Man”

EN İYİ NEW AGE ALBÜMÜ – Peter Kater, “Dancing on Water”

EN İYİ DÜNYA MÜZİĞİ ALBÜMÜ – Ladysmith Black Mambazo, “Shaka Zulu Revisited”

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