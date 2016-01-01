KÜLTÜR Timur Can Ersoy
GÖZLER BRİTANYA’DA
Brit müzik ödülleri bu sene daha heyecanlı!
Her yıl düzenlenen Brit Ödülleri’ne hazırlıklar devam ederken, 2018’in adayları bu hafta sonu açıklandı. Listedeki isimlere göz atıldığı zaman bu yıl heyecanlı ve enerjik bir törenin, biz müzik severleri beklediğini söylemek mümkün. Adele ve Duffy gibi sanatçıların rekorunu geçerek en çok adaylıkla odak noktası olan ve bu sene için iyi bir çıkış yakalayan Dua Lipa’dan başkası olamaz. Pop yıldızını takip eden kişi ise, yayınladığı albümlerle yılın en iyi çıkışlarını yakalayan Ed Sheeran. Yollarına bireysel olarak devam eden One Direction grubunun yıldızları Harry Styles, Zayn ve Liam Payne ise hayranların oy vereceği video kategorisinde yarışacak. Kimin kazanacağı şimdiden merak konusu. Her sene olduğu gibi bu senede Londra’nın O2 Arena’sında gerçekleşecek ödül töreni, Jack Whitehall’un sunumu ile gerçekleşecek. Bu özel gece ve yaşanacaklar için takipteyiz.
Britanya Yılın Videosu
Anne-Marie, “Ciao Adios”
Calvin Harris Feat. Pharrell Williams/Katy Perry/Big Sean, “Feels”
Clean Bandit Feat. Zara Larsson, “Symphony”
Dua Lipa, “New Rules”
Ed Sheeran, “Shape of You”
Harry Styles, “Sign of The Times”
Jonas Blue Feat. William Singe, “Mama”
Liam Payne Feat. Quavo, “Strip That Down”
Little Mix, “Touch”
ZAYN and Taylor Swift, “I Don’t Wanna Live Forever”
En İyi Çıkış
Dave
Dua Lipa
J Hus
Loyle Carner
Sampha
Kadın Solo Sanatçı
Dua Lipa
Jessie Ware
Kate Tempest
Laura Marling
Paloma Faith
Erkek Solo Sanatçı
Ed Sheeran
Liam Gallagher
Loyle Carner
Rag’N’Bone Man
Stormzy
Britanya Grubu
Gorillaz
London Grammar
Royal Blood
Wolf Alice
The xx
Yılın Albümü
Dua Lipa, Dua Lipa
Ed Sheeran
J Hus, Common Sense
Rag’n’Bone Man, Human
Stormzy, Gang Signs & Prayer
Yılın Teklisi
Calvin Harris Feat. Pharrell Williams/Katy Perry/Big Sean, “Feels”
Clean Bandit Feat. Zara Larsson, “Symphony”
Dua Lipa, “New Rules”
Ed Sheeran, “Shape of You”
J Hus, “Did You See”
Jax Jones Feat. Raye, “You Don’t Know Me”
Jonas Blue Feat. William Singe, “Mama”
Liam Payne Feat. Quavo, “Strip That Down”
Little Mix, “Touch”
Rag’n’Bone Man, “Human”
Uluslarası Grup
Arcade Fire
Foo Fighters
Haim
The Killers
LCD Soundsystem
Uluslarası Kadın Sanatçı
Alicia Keys
Björk
Lorde
P!nk
Taylor Swift
Uluslarası Erkek Sanatçı
Beck
Childish Gambino
DJ Khaled
Drake
Kendrick Lamar
HAZIRLAYAN TİMUR CAN ERSOY