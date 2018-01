GÖZLER BRİTANYA’DA

KÜLTÜR 5 saat önce Timur Can Ersoy

Brit müzik ödülleri bu sene daha heyecanlı!

Her yıl düzenlenen Brit Ödülleri’ne hazırlıklar devam ederken, 2018’in adayları bu hafta sonu açıklandı. Listedeki isimlere göz atıldığı zaman bu yıl heyecanlı ve enerjik bir törenin, biz müzik severleri beklediğini söylemek mümkün. Adele ve Duffy gibi sanatçıların rekorunu geçerek en çok adaylıkla odak noktası olan ve bu sene için iyi bir çıkış yakalayan Dua Lipa’dan başkası olamaz. Pop yıldızını takip eden kişi ise, yayınladığı albümlerle yılın en iyi çıkışlarını yakalayan Ed Sheeran. Yollarına bireysel olarak devam eden One Direction grubunun yıldızları Harry Styles, Zayn ve Liam Payne ise hayranların oy vereceği video kategorisinde yarışacak. Kimin kazanacağı şimdiden merak konusu. Her sene olduğu gibi bu senede Londra’nın O2 Arena’sında gerçekleşecek ödül töreni, Jack Whitehall’un sunumu ile gerçekleşecek. Bu özel gece ve yaşanacaklar için takipteyiz.

Britanya Yılın Videosu

Anne-Marie, “Ciao Adios”

Calvin Harris Feat. Pharrell Williams/Katy Perry/Big Sean, “Feels”

Clean Bandit Feat. Zara Larsson, “Symphony”

Dua Lipa, “New Rules”

Ed Sheeran, “Shape of You”

Harry Styles, “Sign of The Times”

Jonas Blue Feat. William Singe, “Mama”

Liam Payne Feat. Quavo, “Strip That Down”

Little Mix, “Touch”

ZAYN and Taylor Swift, “I Don’t Wanna Live Forever”

En İyi Çıkış

Dave

Dua Lipa

J Hus

Loyle Carner

Sampha

Kadın Solo Sanatçı

Dua Lipa

Jessie Ware

Kate Tempest

Laura Marling

Paloma Faith

Erkek Solo Sanatçı

Ed Sheeran

Liam Gallagher

Loyle Carner

Rag’N’Bone Man

Stormzy

Britanya Grubu

Gorillaz

London Grammar

Royal Blood

Wolf Alice

The xx

Yılın Albümü

Dua Lipa, Dua Lipa

Ed Sheeran

J Hus, Common Sense

Rag’n’Bone Man, Human

Stormzy, Gang Signs & Prayer

Yılın Teklisi

Calvin Harris Feat. Pharrell Williams/Katy Perry/Big Sean, “Feels”

Clean Bandit Feat. Zara Larsson, “Symphony”

Dua Lipa, “New Rules”

Ed Sheeran, “Shape of You”

J Hus, “Did You See”

Jax Jones Feat. Raye, “You Don’t Know Me”

Jonas Blue Feat. William Singe, “Mama”

Liam Payne Feat. Quavo, “Strip That Down”

Little Mix, “Touch”

Rag’n’Bone Man, “Human”

Uluslarası Grup

Arcade Fire

Foo Fighters

Haim

The Killers

LCD Soundsystem

Uluslarası Kadın Sanatçı

Alicia Keys

Björk

Lorde

P!nk

Taylor Swift

Uluslarası Erkek Sanatçı

Beck

Childish Gambino

DJ Khaled

Drake

Kendrick Lamar

