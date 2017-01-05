GIRLBOSS GELİYOR!

KÜLTÜR 6 saat önce

Netflix, Nasty Gal'in hikayesini diziye uyarladı. Bize de izlemek kaldı.

2006 yılında Sophia Amoruso adında bir kadın, San Fransisco’daki apartmanında basit bir laptop ve eBay hesabıyla vintage kıyafetler satmaya çalışıyordu. Bu durum biraz zorlayıcı olması yanı sıra, Sophia Amoruso para kazanmaya başlamıştı. Ardı arkasına gelen aksilikler sonucu Sophia Amoruso, “Neden kendi sitemi kurmayayım?” düşüncesiyle günümüzde basit bir tedarikçi markasından daha fazlası olan, başlı başına bir giyimmarkası haline dönüşen Nasty Gal’i kurdu. Evet, 60 ülkede 550000’den fazla müşteriye sahip, 2012 yılında “Dünyanın en hızlı büyüyen perakende markası ünvanını alan bu markanın, anlatmış olduğum hikayesi oldukça etkileyici değil mi? Nasty Gal’in bu muazzam hikayesi, Netflix tarafından dizi haline getiriliyor. Hatırlarsanız, aynı hikaye GirlBoss isimli bir kitap haline gelmişti. Hemen arkasından dizileştirilmesi hiç şaşırtıcı gelmedi. GirlBoss isimli bu yapım fragmanı yayınlandıktan saatler sonrası sosyal medya kelimenin tam anlamıyla yıkıldı. Dizinin başrolünde Tomorrowland, Secret Circle yapımlarının yıldızı Britt Robertson bulunuyor. Dizi 21 nisan’da yayınlanıyor, bizler de sabırsızlanıyoruz.



YAZI YUNUS BAŞARAN