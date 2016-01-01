FUTURE RISING: VOLUME II, W İSTANBUL’DA

KÜLTÜR 12 saat önce Yunus Başaran

Bu yıl ikincisi gerçekleşecek etkinlik oldukça göz dolduran programıyla sabırsızlanmamıza sebep oluyor.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen, geleceğin yeteneklerini ağırlayan ve eğlenmeyi sevenler tarafından oldukça sevilen “Future Rising” etkinliğinin ikincisi, dünya çapında 6 W Otel zinciriyle birlikte W İstanbul’da da gerçekleşiyor. MixCloud işbirliği ile ikincisi gerçekleşecek etkinliğin bu yılki teması “Wonderland”.

Etkinliğin İstanbul ayağı, Türkiye’nin altı aylık Uluslararası kültür sanat dergisi “212” küratörlüğünde hayat buluyor. Görsel sanatçılardan fotoğrafçılara, yönetmenlerden müzisyenlere, alanında başarılı birçok kişi ve işlerine ev sahipliği yapacak etkinlikte ayrıca, ülkemizin önde gelen sanatçılarından Ali Elmacı ve Leica Gallery’nin direktörü Yasemin Elçi ile “bugünün sanatçısı olmak ve yarının sanatını yaratmak” konulu bir söyleşi de bizleri bekliyor.

Gece, 9 kişilik ekibiyle etnik tınıları modern müzikle birleştiren Nusaibin ve DJ Kaan Düzarat performansı ile sonlanacak.

3 Şubat Cumartesi günü Saat 17:00’de kapılarını açacak Future Rising: Volume II etkinliği için kimselere söz vermeyin.

YAZI YUNUS BAŞARAN