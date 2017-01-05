FRIENDS GERİ DÖNÜYOR!

KÜLTÜR 2 saat önce

En sevilen dizilerden Friends, müzikal sahnesinde...

13 koca senenin ardından yeni izleyiciler kazanan ya da defalarca bıkmadan kendini izletmeyi başaran Friends geri dönüyor. Maalesef ekranlara değil… Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey ve Phoebe gibi unutulmaz karakterlere Friends bu sefer bir müzikale konu oluyor. “Friends! The Musical” ismiyle Broadway’de kendine yer bulacak olan ve sonbaharda seyirciyle buluşacak olan müzikal, 1990’lı yılların Manhattan’ında iş, yaşam ve aşk hayatlarıyla uğraşan karakterlere yer verecek. Dizinin asıl oyuncularının yer almayacak olması üzücüyken, belki hayranlarına bir sürpriz yapıp müzikalin bir parçasında kendilerini gösterirler.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE