FRAGMAN YAYINLANDI!

KÜLTÜR 9 saat önce Ezgi Şuekinci

Tüm dünyanın merakla beklediği Oscar Ödülleri’nin fragman gösterimi olarak bilinen Golden Globe (Altın Küre) ödülleri, dün gece dağıtıldı!

Her yıl Oscar Ödülleri’nden önce, en iyi film ve dizilerin ödüllendirildiği Golden Globe Awards, dün gece 75. kez gerçekleşti. Beverly Hilton Otel’deki görkemli törene Hollywood dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Törene, 7 dalda aday gösterilen Guillermo Del Toro’nun filmi The Shape of Water (Suyun Sesi) damgasını vururken, yönetmenliğini ve yapımcılığını Steven Spielberg’in üstlendiği “The Post” filmi de gecenin en iddialı yapımlar arasındaydı. İşte Golden Globe galipleri!

EN İYİ FİLM – KOMEDİ MÜZİKAL | “Lady Bird”

EN İYİ KADIN OYUNCU – DRAMA FİLMİ | Frances McDormand, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

EN İYİ ERKEK OYUNCU – DRAMA FİLMİ | Gary Oldman, “Darkest Hour”

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI – SİNEMA | “This Is Me,” The Greatest Showman

EN İYİ YÖNETMEN – SİNEMA | Guillermo del Toro, “The Shape of Water”

EN İYİ ERKEK OYUNCU – MÜZİKAL/KOMEDİ FİLMİ | James Franco, “The Disaster Artist”

EN İYİ KADIN OYUNCU – MÜZİKAL KOMEDİ FİLMİ | Saoirse Ronan, “Lady Bird”

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU – FİLM | Sam Rockwell, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU – FİLM | Allison Janney, “I, Tonya”

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ | “Coco”

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM | “In the Fade”

EN İYİ TELEVİZYON DİZİSİ – DRAMA | “The Handmaid’s Tale”

EN İYİ ERKEK OYUNCU – DRAMA TV | Sterling K. Brown, “This is Us”

EN İYİ KADIN OYUNCU – DRAMA TV | Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale”

EN İYİ ERKEK OYUNCU – MÜZİKAL/KOMEDİ TV | Aziz Ansari, “Master of None”

EN İYİ KADIN OYUNCU – MÜZİKAL/KOMEDİ TV | Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”

EN İYİ TELEVİZYON DİZİSİ/FİLMİ | “Big Little Lies”

EN İYİ ERKEK OYUNCU – TV DİZİ/FİLM | Ewan McGregor, “Fargo”

EN İYİ KADIN OYUNCU – TV DİZİ/FİLM | Nicole Kidman, “Big Little Lies”

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU – TV DİZİ/FİLM | Alexander Skarsgard, “Big Little Lies”

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU – TV DİZİ/FİLM | Laura Dern, “Big Little Lies”

EN İYİ SENARYO – SİNEMA | Martin McDonagh, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

