FESTİVAL
TAYLOR SWIFT’İN 4 TEMMUZ FESTİVALİ
Taylor Swift’in gelenekselleşen 4 Temmuz Festivallerine ünlü yağmuru…
Taylor Swift’in Amerikan milliyetçiliği ile doğan 4 Temmuz partileri, bu yıl çok geniş bir konuk listesiyle karşımıza çıkıyor. Rhode Island’daki evine dev su kaydırağı yaptıran Taylor, bu sene de Bağımsızlık Günü kutlamalarının, büyük ses getireceği sinyallerini verdi. Katılımcılar arasında yakın arkadaşları olan Victoria Secret’ın güzel melekleri ve pop dünyasının ünlü isimler bulunuyor. 2017 Yılının 4 Temmuz kutlamalarının konuk listesini ALL ailesi olarak, sizler için derledik.
Partiye kesin katılacaklar;
Victoria’s Secret Çetesi
Taylor’un toplantısında olmazsa olmaz Victoria’s Secret meleklerinin en azından bir bölümünün kesin katılacağını bilmekteyiz.
Gigi Hadid
Onu meleklerden ayrı bir yerde tutmayı uygun gördük. Kendisi Taylor Swift’in en yakın arkadaşları arasında. Instagram post sıralamasında başı çekecek.
Austin Swift
Taylor Swift’in küçük kardeşi Austin, her zaman konuk listesinde!
Ed Sheeran
Romantik yıldızımız parti katılımcılarını hoş aksanıyla mest edeceğe benziyor.
Partiye katılmaları beklenen isimler;
Selena Gomez
Bir süredir partide yer almayan Selena Gomez’in, bu yıl katılımcılar arasına katılacağı düşünülüyor.
Lorde
Taylor ile yakınlığı dikkat çeken Lorde’nin de katılımcılar arasında olabileceği öngörülüyor.
Zayn Malik
Karanlığın Elli Tonu filminde Taylor ile düetinden sonra, partiye katılımları beklenen ünlüler listemize Zayn’ı da eklemek gerekiyor. Malum Gigi Hadid’de orada olacak.
YAZI HÜSEYİN EREN