TAYLOR SWIFT’İN 4 TEMMUZ FESTİVALİ

FESTİVAL 4 gün önce

Taylor Swift’in gelenekselleşen 4 Temmuz Festivallerine ünlü yağmuru…

Taylor Swift’in Amerikan milliyetçiliği ile doğan 4 Temmuz partileri, bu yıl çok geniş bir konuk listesiyle karşımıza çıkıyor. Rhode Island’daki evine dev su kaydırağı yaptıran Taylor, bu sene de Bağımsızlık Günü kutlamalarının, büyük ses getireceği sinyallerini verdi. Katılımcılar arasında yakın arkadaşları olan Victoria Secret’ın güzel melekleri ve pop dünyasının ünlü isimler bulunuyor. 2017 Yılının 4 Temmuz kutlamalarının konuk listesini ALL ailesi olarak, sizler için derledik.

Partiye kesin katılacaklar;

Victoria’s Secret Çetesi

Taylor’un toplantısında olmazsa olmaz Victoria’s Secret meleklerinin en azından bir bölümünün kesin katılacağını bilmekteyiz.

Gigi Hadid

Onu meleklerden ayrı bir yerde tutmayı uygun gördük. Kendisi Taylor Swift’in en yakın arkadaşları arasında. Instagram post sıralamasında başı çekecek.

Austin Swift

Taylor Swift’in küçük kardeşi Austin, her zaman konuk listesinde!

Ed Sheeran

Romantik yıldızımız parti katılımcılarını hoş aksanıyla mest edeceğe benziyor.

Partiye katılmaları beklenen isimler;

Selena Gomez

Bir süredir partide yer almayan Selena Gomez’in, bu yıl katılımcılar arasına katılacağı düşünülüyor.

Lorde

Taylor ile yakınlığı dikkat çeken Lorde’nin de katılımcılar arasında olabileceği öngörülüyor.

Zayn Malik

Karanlığın Elli Tonu filminde Taylor ile düetinden sonra, partiye katılımları beklenen ünlüler listemize Zayn’ı da eklemek gerekiyor. Malum Gigi Hadid’de orada olacak.

YAZI HÜSEYİN EREN