MÜZİĞE DOYMAYA HAZIR OLUN!

FESTİVAL 10 saat önce Yunus Başaran

Etkinlikleriyle meşhur Red Bull, müziği bu haftasonu Babylon'a taşıyor. Babylon Soundgarden için hazır mısınız?

Yazın bittiği şu son günlerde, herşeye inat müzikle yazı douklarında yaşamak için harika bir müzik festivali geliyor. ALL okuyucularına sıklıkla verdiğimiz “Festival Görünümleri” tavsiyelerini uygulama zamanı geldi. Babylon Soundgarden, 8-9 Eylül’de Kilyos’ta gerçekleşiyor.

Bu yıl ilk kez kamplı olarak gerçekleşecek festivalde Gorgon City, The Drums, Anne-Marie, Sevdaliza, Kadebostany, Kalben, Whilk & Misky, Wax Tailor, Adamlar, Kabus Kerim, Hey! Douglas, Derrick May, Juju & Jordash, Cosmin TRG, Ahu, Sonido Tropico ve çok daha fazlası için detaylar babylonsoundgarden.com/tr/ ‘de.

Ayrıca 8 Eylül’de giriş yapacak kampçılar için de, özel Kabus Kerim ve DJ performansları bekliyor olacak. Gün boyu sürecek müzik ve teknoloji ile yaratıcılığınızı pekiştireceğiniz aktivitelerle, bu haftasonunu unutulmazlar arasına yazmaya hazır olun.

YAZI YUNUS BAŞARAN