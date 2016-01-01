LEVI’S CAPPADOX’TA

FESTİVAL 17 saat önce Ezgi Şuekinci

Müziği, sanatı ve gastronomiyi buluşturan Cappadox Festivali’nde Levi’s da var!

Kapadokya’nın büyüleyici atmosferi eşliğinde gerçekleşen, çağdaş sanatın, gastronominin ve müziğin buluşma noktası Cappadox Festivali bu yıl 4.kez düzenleniyor. Etkinliklerin yanı sıra birbirinden yaratıcı aktivitelere de ev sahipliği yapan festivalde bu sene, denime farklı bir boyut kazandıran uygulamalarıyla Levi’s da var. Levi’s, 15-16-17 Haziran süresince Cappadox Pazar Alanı’ndaki Levi’s standında bulunan Tailor Shop’ta, kendi Levi’s ürünlerini getirenlere ücretsiz kişiselleştirme imkanı sunuyor. Katılımcılar Levi’s terzisinin rengarenk boyaları, yaka iğneleri, yamaları ve iplikleri ile festivalin coşkusuna kapılıyor.

15 Haziran’da denim pantolonlarla yaptığı heykel ve portrelerle dikkat çeken Deniz Sağdıç’ın baskı ve eskitme atölyesi, yaratıcılığını konuşturmak isteyen tüm katılımcıları beklerken, 16 ve 17 Haziran’da ise indigo boyama konusunda uzaman olan garfik sanatçısı Celia Geradts atölyesi hem eğlenceli hem de öğretici dakikalar yaşatacak. Ayrıca etkinliklere ücretsiz olarak katılmak mümkün!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ