İSTANBUL’UN ARANAN FESTİVALİ: COCKTAIL WEEK 2017

FESTİVAL 17 saat önce Ezgi Şuekinci

Istanbul Cocktail Week 2017, 1 Ekim’de başlıyor!

Yeme içme dünyasının son yıllarda yükselen kültürü kokteyller, Türkiye’deki festivaline merhaba demeye hazırlanıyor. Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek olan festival birbirinden eğlenceli aktivitelere ve konserlere sahne olacak.

Türkiye’nin ilk kokteyl festivali olma özelliğini taşıyan Istanbul Cocktail Festival, eşsiz lezzetleri, farklı ve yenilikçi sunumları, zengin tat seçenekleri ile her seviyeden kokteyl meraklılarını ağırlayacak. Atölye çalışmalarından, profesyonellere yönelik yapılacak olan panellere ve dünyaca ünlü ödüllü miksolojistlerin şovlarından, yaratıcı müzisyenlerin canlı performanslarına kadar pek çok etkinlik davetlileri bekliyor olacak. Tüm duyulara hitap edecek olan festival, öncelikle 28-30 Eylül arasında, kokteyl ustası lezzet duraklarında şahane deneyimler yaşatacak, ardından 1 Ekim’de etkinlikler serisine start verecek.

Festivale 5 Cocktails & More, Edit Bar Improvement, Finn Karaköy, Geyik, Joker, Klein, Kozmonot, Lucca, Shot 34, Tektekçi ve Whisper markaları ile Ada Sanlıman, BUAN by Bora Uzer, Flapper Swing, Islandman, Jabbar, Palmiyeler, Sufle gibi sanatçılar da katılım gösterecek. Hafızalardan uzun süre çıkmayacak ve tadı damağınızda kalacak festival Istanbul Cocktail Week 2017, tüm kokteyl severleri çağırıyor! Biletler Biletix’te!

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