GERÇEK KAHVE GERÇEK FESTİVAL!

FESTİVAL 2 saat önce Ezgi Şuekinci

İstanbul Kahve Festivali kalitenin adresi Tchibo katkılarıyla gerçekleşti; kahve tutkunları gerçek kahve ile buluştu!

21-24 Eylül tarihleri arasında İstanbul Küçükçiftlik Park şahane bir festivale sahne oldu. Dünyanın lider kahve üreticilerinden biri olan Tchibo, İstanbul Kahve Festivali’nde, tam anlamıyla gerçek kahve deneyimini yaşattı. Keyifli workshoplar ve sürprizlerle renklenen festivale ilgi de hayli büyüktü.

Katılımcılar önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da eğlence müzik ve kahveye doydu. Başarılı geçen festivalin ardından, Tchibo Stratejik Planlama ve Pazarlama Departman Yöneticisi Ceyda Kaptan, 29 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Ankara, 13-15 Ekim tarihleri arasında ise İzmir olmak üzere kahve festivallerinin devamının geleceğini duyurdu. Ceyda Kaptan, kahve tutkunlarını sevindirecek bir haber daha verdi. Orta ve Güney Amerika’nın en kaliteli kahveleri ile hazırlanan Latin Bio organik kahvesi çok yakında Tchibo mağazalarında ve www.tchibo.com.tr adresinde satışa sunulacak. En kaliteli Arabica çekirdeklerinden üretilen, kapsül kahveden filtre kahveye, çözünebilir kahveden Türk kahvesine kadar tüm damak tatlarına hitap eden onlarca çeşit, Macrocenter ve Migros ve raflarında da yerini alacak.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ