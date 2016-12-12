BAHAMALAR’DA FYRE FESTIVAL’İNE GİDELİM Mİ?

FESTİVAL 1 saat önce

İkonik festivallere bir yenisi daha eklendi: Fyre Festival

Tüm yıl boyunca gerçekleşen etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Coachella Müzik Festivali tam bir şenlik havasında geçiyor, biliyoruz. Hava muhalefetine denk gelse bile bu festivalin davetlileri, yağmur, çamur demeden eğlenmesini başarıyorlar. Ancak bahsedeceğim festival lokasyonunun, pek ters hava koşulları olmadığından ötürü, yeni gözde olmaya aday. Kendall Jenner sizi çoktan davet etti bile.

Turkuaz suların, beyaz kumsalla birleştiği masalsı tatile, bir de “iyi müzik” eklemeyi düşünerek hayata geçirilmiş Fyre Festival 28-30 Nisan ve 5-7 Mayıs olmak üzere iki hafta sonu sizleri ağırlayacak. Bahamalar’ın en iyi mevsiminde gerçekleşecek Fyre Festival, Coachella’ya oranla daha makul fiyatlarda diyebiliriz. Programının tam olarak açıklanmadığı festivalin en büyük farkı ise “Hunt” etkinliği. İçerik olarak sadece hazine avı temalı olduğunu açıklayan festival yetkilileri, 1 milyon $ gibi bir ödülden bahsediyor. Çok heyecanlı değil mi? Bahamalar’ın yerli halkının bile keşfetmediği, yüzlerce el değmemiş güzelliği barındırdığı gerçeğini göz önünde bulundurursak, Fyre Festivali oldukça cazip oluyor.

Coming this April… #fyrefestival 🔥🌴💦www.fyrefestival.com Emily Ratajkowski (@emrata) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 12 Ara 2016, 14:02 PST )