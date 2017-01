!F İSTANBUL’DA FİLM VE MÜZİK COŞKUSU

FESTİVAL 48 dakika önce

Film ve müzik tutkunuysanız bu sene !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’ni mutlaka takip edin!

Film tutkunlarının yakından takip ettiği !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, bu sene müzikseverlerin de radarına giriyor. The Rolling Stones, Oasis, X Japan gibi müzik dünyasının vazgeçilmezlerini bir araya getiren !f music’in bu yıl mottosu ise #ŞifaOlsun. Bunun yanı sıra “Shot! The Psycho-Spiritual Mantra Of Rock Klik! Rock’ın Ruhani Mantrası” ile David Bowie, Syd Barrett, Blondie, Queen, Lou Reed ve Iggy Pop ikonik isimlerin fotoğraflarının nasıl çekildiğinin hikâyesini ve inanılmaz hayat hikayesiyle ünlü rock fotoğrafçısı ve şair Mick Rock’ın hayatı mercek altına alınıyor. “Nublu”, “Raving Iran”ve “We Are X/Biz X’iz” gibi birbirinden farklı filmler de izleyiciyle buluşacak. Film gösterimlerinin yanı sıra !f music, Bomantiada’da gerçekleştirilecek farklı etkinlik ve atölyelerle de eğlenceli zaman geçirme imkanını sunacak. 26 Ocak’ta belli olacak !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivaliyle ilgili ayrıntılı bilgiler www.ifistanbul.com’da.