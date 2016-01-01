!F İSTANBUL HAYAT VERİYOR!

FESTİVAL 9 saat önce Ilgaz Gökırmaklı

17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin merakla beklenen programı açıklandı!

36 ülke ve 120 yönetmenden toplamda 111 filmin gösterileceği !f İstanbul, “Phantom Thread”den “Lady Bird”e, “The Disaster Artist”ten “Professor Marston & The Wonder Women”a, yılın merakla beklenen filmlerinin Türkiye galalarına ev sahipliği yapacak; yenilenmiş kopyasıyla “Sevmek Zamanı”, Ara Güler’in kayıp filmi “Kahramanın Sonu”, 3D bilimkurgu “Prototype” gibi özel gösterimleriyle de sinefillerin ilgi odağı olacak. Festivalin bu yılki teması ise “Hayat Var!” !f, karanlıklara rağmen hayatın farklı renk ve seslerle var olduğunu gösteren hikayelerin peşine düşecek ve izleyicileri ilham dolu bir yolculuğa çıkaracak. Son bir yıl içerisinde Türkiye sinemasında üretilmiş ya da Türkiye ile ilgili filmleri buluşturacak olan !f Yeni ise, yeni sözler ve hikâyelerin derdine düşmüş, genç ve umut vadeden, yenilikçi yönetmenlerin buluşma alanı olmayı amaçlıyor.

!f İstanbul, 15-25 Şubat 2018 tarihlerinde İstanbul’da, 1-4 Mart 2018 tarihleri arasında ise Ankara ve İzmir’de gerçekleşecek.

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