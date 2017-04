COACHELLA 1.GÜN MANŞETLERİ

FESTİVAL 9 saat önce

Müzik ve sanat festivali Coachella'nin ilk gününden satır başları.

Kendrick Lamar’dan Justice’e, New Order’dan Empire of the Sun’a, Radiohead’den Mac Miller’a birçok ismin sahne alacağı Coachella 2017’nin ilk günü dün (14 Nisan) gerçekleşti. Çok özel sanat eserleriyle dekore edilen Palm Springs’teki festival alanında dünyanın farklı noktalarında yüzlerce isim üç gün boyunca müziğin ve eğlencenin tadını çıkaracak.

Radiohead’in açılışını yaptığı festivalin ilk gününde H&M Loves Coachella partisinin yanı sıra The XX, Father John Misty, Glass Animals, Bonobo, Record Safari sahne aldı.