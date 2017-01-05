COACHELLA STİLİNE YAKIN MARKAJ

FESTİVAL 3 saat önce

Gitmesek de görmesek de bir Coachella var biliyoruz.

Baharın gelişiyle açılan festival sezonunun en merakla beklenilenlerinden biri tabii ki Coachella. Aylar öncesinden açıklanan programı, atmosferi ve ruhuyla birlikte hepimiz bu festivali yakından takip ederken, eğlencenin yanı sıra ne giyildiği de büyük önem taşıyor. Özellikle ünlülerin ne giyeceği merak konusu olurken, Coachella’nın klasikleşmiş trendlerine bir göz atalım;

Çiçekli taçlar

Bohem ruhtan beslenen Coachella’ya en yakışan ve neredeyse her sene gördüğümüz çiçekli taçları bu sene de göreceğimizden hiç şüphe yok.

İspanyol paça pantolon

Kendall Jenner gibi crop top ile birlikte kombinlenmesiyle festival ruhuna fazlasıyla uyum sağlıyor.

Renkli saçlar

Kylie gibi tamamı boyanmasa bile, saç uç ve boylarında yapılan renklendirmeler, hem eğlenceli hem de Coachella’ya yakışır nitelikte.

Dövme veya yapışkanlar

Özellikle alın bölgesinde, kaşların etrafına yapıştırılan dövme görünümlü yapışkanlar, bohem görüntüyü destekliyor.

Güneş gözlükleri

Colorado Çölü’nde yapılan bir festivale güneş gözlüğü olmadan tabii ki gitmek olmaz. Ama önemli olan fark yaratan bir parça seçmek.

Etnik olan her şey

Kimono, büstiyer, şort veya elbise… Seçilen parçaların etnik desenleri olması, bohem ve biraz da hipster-çingene karışımı Coachella görünümüne ulaşmanın en kolay yolu. Biraz da püskül varsa tamamdır.

Aksesuarlar

Büyük küpeler, uzun ve birden çok kolye, sıralanmış bileklikler ve takıp takıştırılabilen her şey büyük önem taşıyor.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE