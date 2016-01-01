COACHELLA 2018’İN YILDIZLARI BELLİ OLDU

FESTİVAL 9 saat önce Dilruba Karaköse

Beyonce, Eminem, The Weeknd ve daha pek çok önemli isim...

Dünyanın en efsanevi müzik festivali desek yanılmış olmayız Coachella için. Her yıl Nisan ayında California Palm Springs’teki büyüleyici festival alanında düzenlenirken müziğe ve eğlenceye tam anlamıyla bir doyum sağlıyor katılımcılar için. Festival için oluşturulan stiller başlı başına olay yaratırken, kimlerin sahne alacağı da büyük merak konusu oluyor.

2018 için ise bu merak kimlerin Coachella’yı unutulmaz kılacağının açıklanmasıyla ortadan kalktı. Geçtiğimiz sene hamileliği yüzünden festivale katılamamış olan Beyonce, hayranlarını bu yıl kendinden mahrum etmiyor. Bu yılın diğer iki bombası ise Eminem ve The Weeknd. Gerçekleşecek sahne şovları, hangi ünlülerin arz-ı endam edeceği ve ne giyeceklerini takip etmek için sabırsızlanıyoruz!

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE