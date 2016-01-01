CAPPADOX 2018’İN TEMASI BELLİ OLDU

FESTİVAL 5 saat önce Ilgaz Gökırmaklı

Cappadox 2018 “sessizlik” teması ile katılımcılarını karşılayacak.

Müzik, çağdaş sanat, gastronomi ve açık hava disiplinlerinin bir araya geldiği etkinlikleriyle dikkat çeken Cappadox’un bu yılki teması belli oldu. Cappadoxluların ve Kapadokyalıların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin bu yılki teması, “sessizlik”. Cappadox 2018, sessizliği irdeleyerek katılımcıları, “ses”in olmadığı durumda duyduklarını, algıladıklarını ve söylediklerini düşünmeye davet ederek, unutulmaz bir tecrübe sunmayı hedefliyor. Katılımcıların yoğun ilgisi üzerine 6 güne uzatılan festival, tatili bayram sonrasına uzatmak ve trafik yoğunluğundan kaçmak isteyenler için eşsiz bir fırsat olacak.

Geçen yıl Mayıs ayında gerçekleşen festivalin bu yıl 14 – 19 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi de gelen sevindirici haberler arasında. Cappadox’un açıklanacak yeni programı ve detayları için resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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